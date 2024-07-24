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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 677 оценок

Для "Смуты" вышел новый патч с множеством улучшений

Simple Jack
Новости

Разработчики российской ролевой игры «Смута» выпустили новый патч 1.1.0. В нем улучшили военных NPC на всех локациях, текстуры, а также исправили множество проблем с квестами.

Некоторые изменения патча 1.1.0:

  • Базовое здоровье главного героя снижено с 250 до 150 единиц;
  • Количество расходников уменьшено с 3 до 1;
  • Добавлены диалоги военных NPC;
  • Исправлены проблемы, блокирующие дальнейшее прохождение;
  • Исправлена неполадка в квесте «Польский шпион», которая вызывала проблему с анимацией атак;
  • Убран резкий переход между анимацией удара противников;
  • В локации «Пещера польских агентов» исправлены некорректные текстуры и положение растительности;
  • Исправлено некорректное освещение модели главного героя в кат-сценах.

Ознакомиться с полным списком изменений патча 1.1.0 можно в официальном VK-сообществе «Смуты». Обновление уже доступно на игровой платформе VK Play.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Beckinsale

Где-то тихо ругнулся матом один Виталий, планируя очередной стрим, на котором еще раз скажет - " Больше никогда не запущу это г-о!"

2
Россия Донбасс

Да насрать все уже на эту парашу. Игра блювотина.

0
Korn atom

Сейчас вам сверхразумы пояснят за этот "шедевр".

0
Lorenzo Lamas

им 100 мультов на ДЛС выдали распил бабла идет полным ходом !!!

-1
askazanov Lorenzo Lamas

Во во, им пофиг на ваше-наше мнение! )))

-1
Caster1882

"Базовое здоровье главного героя снижено с 250 до 150 единиц;

Количество расходников уменьшено с 3 до 1;"
То есть это что ли улучшения?

0
Zloimamont

Я пробовал где то месяц назад было реально душно. И как я понимаю они сделали еще душнее.

-2
Caster1882 Zloimamont

Вот и я о том же

-1
kolinmah

Патч убирает усатую морду жука климова?

0
Great-heartedElio

Сюда смотрю ботов запустили, которые минусят обсирающие коменты

0
Ольга Бузова

Это точно патч С МНОЖЕСТВОМ ИСПРАВЛЕНИИ? Больше на фикс похож с правкой конфигов

В no man sky патч размером с километр ,там сразу видно - люди работают

-1
Dimmin

1.0.10

В игре были произведены следующие изменения:

Спойлер

Геймдизайн:

Исправлена проблема, блокирующая дальнейшее прохождение, если вызвать лошадь после сдачи квеста.

Исправлена проблема, блокирующая дальнейшее прохождение, если зайти в квестовую зону в стелсе.

Исправлена проблема в квесте «Польский шпион», при которой наблюдались проблемы с анимациями атак.

Исправлена проблема некорректного времени нахождения в блоке у босса «Польский Шпион».

Исправлена проблема в квесте «Встреча монаха», когда при повторном разговоре с выжившим крестьянином было невозможно выйти из диалога.

Исправлена проблема некорректной реакции босса «Ирена» при получении критического урона.

Убран резкий переход между анимациями удара у противников.

Базовое здоровье игрока снижено с 250 до 150 единиц.

Уменьшено количество расходников с 3 до 1.

Произведено ускорение анимации боя противников-стрельцов.

Информационный экран «Смерть» в провалах стелс-квестов заменен на информационный экран «Провал».

Добавлены диалоги для военных NPC.

Исправлен текст описания артефакта «Заговорённый темляк».

В квесте «Охота на волков» переименован этап квеста со «спасти Семёна от медведя» на «спасти Семёна от диких животных».

В квесте «Дела государевы» настроены враждебные наемники, квест можно решить как боем, так и договорившись.

Обновлены военные NPC на всех локациях.

Исправлена проблема в квесте «Круги на полях» с некорректным расположением следов.

Исправлена проблема в квесте «Отряд лисовчиков» – NPC Биркин телепортировался во время диалога.

Исправлена проблема в квесте «Важные новости», демонстрирующая системную информацию Quest Graph Node.

Исправлена проблема в локации Сказочный лес – некорректное время суток.

Исправлена проблема в квесте «Распознать подделку» – из квеста удален отладочный текст.

Исправлена проблема несовпадения времени атак и нанесения урона NPC.

Исправлена проблема телепортации NPC во время атак.

В квесте «Трудная встреча» убрана задержка в промежутке между 3D кат-сценой и диалогом.

Исправлена проблема в квесте «Казаки в кабаке», при которой появлялись новые враги после загрузки сохранения.

Исправлена проблема с анимациями Кирши в квесте «Побег».

Исправлена проблема на низких настройках графики, при которой автоматически выставлялись расширенные настройки Lumen.

Исправлена проблема на локации Белый Город, при которой NPC парил в воздухе.

Исправлена проблема с излишней задержкой между обнаружением и атакой у противников в квесте «Неожиданный дворянин».

Исправлена некорректная анимация главного героя в квесте «Трудная встреча».

Исправлена проблема несвоевременной выдачи квеста «Налёт разбойников».

Исправлена проблема в квесте «Помощь для штурма дома Кручины» с несвоевременным воспроизведением внутреннего голоса героя.

Исправлена проблема на локации Нижний Новгород, при которой маркер квеста находился не над Харитоном Еремеевым, когда игрок входил в зону квеста.

Исправлены анимации NPC в квесте «Дерзкий Шиш».

Исправлена проблема, в квесте «Проникновение во двор Кручины» с некорректным отображением квестового маркера.

Исправлена проблема, при которой поляки сразу исчезали после смерти в некоторых квестах.

Исправлено некорректное положение группы холопов на карте «Теплый стан».

Визуальная составляющая:

Изменено изображение монеты на корректную в статье Кодекса.

Обновлен липсинк босса «Темный Юрий».

Карта «Теплый стан»: изменена модель сторожки.

Карта «Нижний Новгород»: исправлено некорректное расположение предметов на рынке, висевших в воздухе.

Карта «Пещера польских агентов»: исправлены некорректные текстуры утеса и некорректное положение растительности.

Исправлена проблема с текстурами в кат-сцене квеста «Засада».

Устранен ряд проблем в 3D кат-сценах в квесте «Последний рывок».

Исправлена проблема в квесте «Прийти на помощь незнакомцу»: в 3D кат-сцене не все волки убегали после выстрела.

Общие:

Исправлена проблема, при которой NPC зависал после выполнения комбо-атак.

Исправлена проблема, при которой NPC не атаковали игрока на заставах.

Исправлена проблема, при которой иконка оглушения не пропадала после снятия статуса у NPC.

Исправлена проблема, при которой эффекты камней в ветке умений удваивались при смене образа в сторожке.

Исправлена проблема некорректных анимаций NPC при смене боевого состояния.

Исправлена проблема некорректного поведения камеры при спешивании с лошади.

Исправлена проблема, при которой NPC – Главарь разбойников в квесте «Пир на весь мир!» не нападал на игрока.

Исправлена проблема в квесте «Конфликты у стрельцов», блокирующая возможность беседы с командиром мятежников.

Исправлена проблема в квесте «На благое дело», при которой чучело парировало атаки игрока.

Исправлена проблема, при которой игрок часто промахивается в ближнем бою с волками.

Звук:

Добавлено озвучивание для диалогов военных NPC.

Исправлена проблема, когда в режиме стелса и боя выключалась музыка танцевальных зон и таверн.

Добавлено озвучивание внутреннего голоса на локации «Пролог».

Исправлено некорректное озвучивание в кат-сцене квеста «Опасные связи».

Технические:

Исправлена проблема с плащом у монаха на постоялом дворе.

Исправлена проблема с исчезновением NPC на локации «Ярославль».

Исправлена проблема на локации «Пролог» с графическими артефактами при пропуске 2D кат-сцены.

Исправлены графические артефакты у персонажа Анастасия в диалоге квеста «Трудная встреча».

Убрано некорректное освещение модели главного героя в кат-сценах.

Исправлено некорректное освещение персонажей в кат-сцене квеста «Важные новости».

0
-zotik- Dimmin

Ого списочек. Глядишь и правда придет время попробрвать поделку

0
bezyk20

Видно все историки-эксперты под постами AC Shadows сидят. А как же историческая точность, где один Ванька сотню поляков ложит?
Посмешища

-11
Сергей Бачинец

Да какая историческая точность, такая же ангажированная фантазия, как и AC Shadows. Но Shadows - это хотя бы понятная игра в стиле франшизы. А тут даже игры толком нет. Кому интересно обсуждать провальный проект после выхода, если все уже давно плюнули на него?

-3
Janekste

Какая нафиг историческая точность, когда Смута сделана на основе художественной книги с изначально вымышленной историей? Ты о чём? Смута исторична только визуально - домики, костюмы, оружие. Но не более того. Игра изначально делается по вымышленной истории. Так что здесь всё норм.

Другое дело AC Shadows, где Ubisoft на серьёзных щах ссылаются на профессиональных исторических консультантов по истории Японии и рассказывают нам о мостике между западом и Японией через чёрного самурая Ясуке из Африки (он к западу не имеет никакого отношения). А потом ты смотришь на иероглифы и выясняешь, что Ubisoft в своей игре использует вымышленные иероглифы, которых никогда не существовало.

Вот если бы в Смуте ты увидел русский текст из вымышленных русских буков, которых не существовало никогда, а сами разработчики тоже всерьёз ссылались бы на исторических консультантов, которые рассказывали бы, мол в вымышленной книге всё правда. Тогда можно предъявить претензии. А пока что это другое. Это кардинально разные вещи.

0