Для "Смуты" вышел новый патч с множеством улучшений

Разработчики российской ролевой игры «Смута» выпустили новый патч 1.1.0. В нем улучшили военных NPC на всех локациях, текстуры, а также исправили множество проблем с квестами.

Некоторые изменения патча 1.1.0:

Базовое здоровье главного героя снижено с 250 до 150 единиц;

Количество расходников уменьшено с 3 до 1;

Добавлены диалоги военных NPC;

Исправлены проблемы, блокирующие дальнейшее прохождение;

Исправлена неполадка в квесте «Польский шпион», которая вызывала проблему с анимацией атак;

Убран резкий переход между анимацией удара противников;

В локации «Пещера польских агентов» исправлены некорректные текстуры и положение растительности;

Исправлено некорректное освещение модели главного героя в кат-сценах.

Ознакомиться с полным списком изменений патча 1.1.0 можно в официальном VK-сообществе «Смуты». Обновление уже доступно на игровой платформе VK Play.