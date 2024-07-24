Для "Смуты" вышел новый патч с множеством улучшений

Разработчики российской ролевой игры «Смута» выпустили новый патч 1.1.0. В нем улучшили военных NPC на всех локациях, текстуры, а также исправили множество проблем с квестами.
Некоторые изменения патча 1.1.0:
- Базовое здоровье главного героя снижено с 250 до 150 единиц;
- Количество расходников уменьшено с 3 до 1;
- Добавлены диалоги военных NPC;
- Исправлены проблемы, блокирующие дальнейшее прохождение;
- Исправлена неполадка в квесте «Польский шпион», которая вызывала проблему с анимацией атак;
- Убран резкий переход между анимацией удара противников;
- В локации «Пещера польских агентов» исправлены некорректные текстуры и положение растительности;
- Исправлено некорректное освещение модели главного героя в кат-сценах.
Ознакомиться с полным списком изменений патча 1.1.0 можно в официальном VK-сообществе «Смуты». Обновление уже доступно на игровой платформе VK Play.
Где-то тихо ругнулся матом один Виталий, планируя очередной стрим, на котором еще раз скажет - " Больше никогда не запущу это г-о!"
Да насрать все уже на эту парашу. Игра блювотина.
Сейчас вам сверхразумы пояснят за этот "шедевр".
им 100 мультов на ДЛС выдали распил бабла идет полным ходом !!!
Во во, им пофиг на ваше-наше мнение! )))
"Базовое здоровье главного героя снижено с 250 до 150 единиц;
Количество расходников уменьшено с 3 до 1;"
То есть это что ли улучшения?
Я пробовал где то месяц назад было реально душно. И как я понимаю они сделали еще душнее.
Вот и я о том же
Патч убирает усатую морду жука климова?
Сюда смотрю ботов запустили, которые минусят обсирающие коменты
Это точно патч С МНОЖЕСТВОМ ИСПРАВЛЕНИИ? Больше на фикс похож с правкой конфигов
В no man sky патч размером с километр ,там сразу видно - люди работают
1.0.10
В игре были произведены следующие изменения:
Геймдизайн:
Исправлена проблема, блокирующая дальнейшее прохождение, если вызвать лошадь после сдачи квеста.
Исправлена проблема, блокирующая дальнейшее прохождение, если зайти в квестовую зону в стелсе.
Исправлена проблема в квесте «Польский шпион», при которой наблюдались проблемы с анимациями атак.
Исправлена проблема некорректного времени нахождения в блоке у босса «Польский Шпион».
Исправлена проблема в квесте «Встреча монаха», когда при повторном разговоре с выжившим крестьянином было невозможно выйти из диалога.
Исправлена проблема некорректной реакции босса «Ирена» при получении критического урона.
Убран резкий переход между анимациями удара у противников.
Базовое здоровье игрока снижено с 250 до 150 единиц.
Уменьшено количество расходников с 3 до 1.
Произведено ускорение анимации боя противников-стрельцов.
Информационный экран «Смерть» в провалах стелс-квестов заменен на информационный экран «Провал».
Добавлены диалоги для военных NPC.
Исправлен текст описания артефакта «Заговорённый темляк».
В квесте «Охота на волков» переименован этап квеста со «спасти Семёна от медведя» на «спасти Семёна от диких животных».
В квесте «Дела государевы» настроены враждебные наемники, квест можно решить как боем, так и договорившись.
Обновлены военные NPC на всех локациях.
Исправлена проблема в квесте «Круги на полях» с некорректным расположением следов.
Исправлена проблема в квесте «Отряд лисовчиков» – NPC Биркин телепортировался во время диалога.
Исправлена проблема в квесте «Важные новости», демонстрирующая системную информацию Quest Graph Node.
Исправлена проблема в локации Сказочный лес – некорректное время суток.
Исправлена проблема в квесте «Распознать подделку» – из квеста удален отладочный текст.
Исправлена проблема несовпадения времени атак и нанесения урона NPC.
Исправлена проблема телепортации NPC во время атак.
В квесте «Трудная встреча» убрана задержка в промежутке между 3D кат-сценой и диалогом.
Исправлена проблема в квесте «Казаки в кабаке», при которой появлялись новые враги после загрузки сохранения.
Исправлена проблема с анимациями Кирши в квесте «Побег».
Исправлена проблема на низких настройках графики, при которой автоматически выставлялись расширенные настройки Lumen.
Исправлена проблема на локации Белый Город, при которой NPC парил в воздухе.
Исправлена проблема с излишней задержкой между обнаружением и атакой у противников в квесте «Неожиданный дворянин».
Исправлена некорректная анимация главного героя в квесте «Трудная встреча».
Исправлена проблема несвоевременной выдачи квеста «Налёт разбойников».
Исправлена проблема в квесте «Помощь для штурма дома Кручины» с несвоевременным воспроизведением внутреннего голоса героя.
Исправлена проблема на локации Нижний Новгород, при которой маркер квеста находился не над Харитоном Еремеевым, когда игрок входил в зону квеста.
Исправлены анимации NPC в квесте «Дерзкий Шиш».
Исправлена проблема, в квесте «Проникновение во двор Кручины» с некорректным отображением квестового маркера.
Исправлена проблема, при которой поляки сразу исчезали после смерти в некоторых квестах.
Исправлено некорректное положение группы холопов на карте «Теплый стан».
Визуальная составляющая:
Изменено изображение монеты на корректную в статье Кодекса.
Обновлен липсинк босса «Темный Юрий».
Карта «Теплый стан»: изменена модель сторожки.
Карта «Нижний Новгород»: исправлено некорректное расположение предметов на рынке, висевших в воздухе.
Карта «Пещера польских агентов»: исправлены некорректные текстуры утеса и некорректное положение растительности.
Исправлена проблема с текстурами в кат-сцене квеста «Засада».
Устранен ряд проблем в 3D кат-сценах в квесте «Последний рывок».
Исправлена проблема в квесте «Прийти на помощь незнакомцу»: в 3D кат-сцене не все волки убегали после выстрела.
Общие:
Исправлена проблема, при которой NPC зависал после выполнения комбо-атак.
Исправлена проблема, при которой NPC не атаковали игрока на заставах.
Исправлена проблема, при которой иконка оглушения не пропадала после снятия статуса у NPC.
Исправлена проблема, при которой эффекты камней в ветке умений удваивались при смене образа в сторожке.
Исправлена проблема некорректных анимаций NPC при смене боевого состояния.
Исправлена проблема некорректного поведения камеры при спешивании с лошади.
Исправлена проблема, при которой NPC – Главарь разбойников в квесте «Пир на весь мир!» не нападал на игрока.
Исправлена проблема в квесте «Конфликты у стрельцов», блокирующая возможность беседы с командиром мятежников.
Исправлена проблема в квесте «На благое дело», при которой чучело парировало атаки игрока.
Исправлена проблема, при которой игрок часто промахивается в ближнем бою с волками.
Звук:
Добавлено озвучивание для диалогов военных NPC.
Исправлена проблема, когда в режиме стелса и боя выключалась музыка танцевальных зон и таверн.
Добавлено озвучивание внутреннего голоса на локации «Пролог».
Исправлено некорректное озвучивание в кат-сцене квеста «Опасные связи».
Технические:
Исправлена проблема с плащом у монаха на постоялом дворе.
Исправлена проблема с исчезновением NPC на локации «Ярославль».
Исправлена проблема на локации «Пролог» с графическими артефактами при пропуске 2D кат-сцены.
Исправлены графические артефакты у персонажа Анастасия в диалоге квеста «Трудная встреча».
Убрано некорректное освещение модели главного героя в кат-сценах.
Исправлено некорректное освещение персонажей в кат-сцене квеста «Важные новости».
Ого списочек. Глядишь и правда придет время попробрвать поделку
Видно все историки-эксперты под постами AC Shadows сидят. А как же историческая точность, где один Ванька сотню поляков ложит?
Посмешища
Да какая историческая точность, такая же ангажированная фантазия, как и AC Shadows. Но Shadows - это хотя бы понятная игра в стиле франшизы. А тут даже игры толком нет. Кому интересно обсуждать провальный проект после выхода, если все уже давно плюнули на него?
Какая нафиг историческая точность, когда Смута сделана на основе художественной книги с изначально вымышленной историей? Ты о чём? Смута исторична только визуально - домики, костюмы, оружие. Но не более того. Игра изначально делается по вымышленной истории. Так что здесь всё норм.
Другое дело AC Shadows, где Ubisoft на серьёзных щах ссылаются на профессиональных исторических консультантов по истории Японии и рассказывают нам о мостике между западом и Японией через чёрного самурая Ясуке из Африки (он к западу не имеет никакого отношения). А потом ты смотришь на иероглифы и выясняешь, что Ubisoft в своей игре использует вымышленные иероглифы, которых никогда не существовало.
Вот если бы в Смуте ты увидел русский текст из вымышленных русских буков, которых не существовало никогда, а сами разработчики тоже всерьёз ссылались бы на исторических консультантов, которые рассказывали бы, мол в вымышленной книге всё правда. Тогда можно предъявить претензии. А пока что это другое. Это кардинально разные вещи.