Для Смуты вышел образовательный модуль Смутное время: Казачий круг

Студия Cyberia Nova выпустила новый образовательный модуль для своей игры Смута, который получил название Смутное время: Казачий круг. Дополнение распространяется бесплатно и уже доступно для загрузки на площадке VK Play и на официальном сайте проекта.
Новый модуль посвящен жизни и традициям казаков в период начала XVII века. Игрокам предлагается в интерактивном формате познакомиться с бытом, вооружением и досугом жителей Казачьей слободы в Москве. Дополнение включает в себя диалоги, различные задания, а по завершении прохождения — финальный экзамен для проверки полученных знаний.
Разработчики отмечают, что данный проект является уже 5 в серии образовательных выпусков Смутное время и представляет собой не учебник истории, а увлекательный источник дополнительных сведений о той эпохе.
Хренли столько хейта, игра изначально делалась как образовательное пособие а не "АААААА" блохбастер для захвата рынка, хоть какой-то шанс заставить личинышей, что-то выучить, ДЗ в виде пройти игру как-то по приятней чем зубрить пресный учебник.
пусть выпускают диски и рассылают по кабинетам информатики...нам оно на кой?
я бы мог вам рассказать как исторические игры делаться должны бы были но какой смысл мне помогать осознавать этим идиотам где они накосячили?
Тебя её кто-то заставляет покупать ? Или хотя бы качать ?
мусор за ваши налоги...
Смута - далеко не самое страшное, что делается на наши налоги, но всем почему-то плевать
Здорово. 👍
Смута > Гта 6 (не рейдж байт)
Про битву при Джубге расскажут?)
))))))) дальше будет посвящение в Козаки)))
вперёд без песни!
Хорошо то как, листаем дальше // Алек-Сандер Токарь
Смутный, кизячий круг
лучше бы свою поделку выпустили в стиме, там был бы фурор главное комментарии чтобы были открыты и тд и тп!