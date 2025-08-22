Для Смуты вышел образовательный модуль Смутное время: Казачий круг

Студия Cyberia Nova выпустила новый образовательный модуль для своей игры Смута, который получил название Смутное время: Казачий круг. Дополнение распространяется бесплатно и уже доступно для загрузки на площадке VK Play и на официальном сайте проекта.

Новый модуль посвящен жизни и традициям казаков в период начала XVII века. Игрокам предлагается в интерактивном формате познакомиться с бытом, вооружением и досугом жителей Казачьей слободы в Москве. Дополнение включает в себя диалоги, различные задания, а по завершении прохождения — финальный экзамен для проверки полученных знаний.

Разработчики отмечают, что данный проект является уже 5 в серии образовательных выпусков Смутное время и представляет собой не учебник истории, а увлекательный источник дополнительных сведений о той эпохе.