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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.3 342 оценки

Новые скриншоты отечественной RPG "Смуты" показывают "органы чувств" персонажей

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Gutsz
Новости

Отечественная экшен-RPG "Смута" от разработчиков из студии Cyberia Nova уже успела обрадовать привлекательными кадрами игрового процесса. Не так давно авторы амбициозного проекта поделились порцией скриншотов с изображением атмосферных локаций в игре, а их свежая публикация посвящена уже персонажам и их "органам чувств".

Cyberia Nova представила в официальном сообществе игры во "ВКонтакте" несколько изображений, где можно увидеть кадры игрового процесса альфа-версии игры. Как отмечают разработчики, эта свежая публикация позволяет игрокам увидеть часть технического состояния проекта — увидеть "органы чувств" обычных NPC.

Органы чувств персонажей в "Смуте" реализованы в виде зеленых линий, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом. В финальной версии игры они, конечно же, отображаться не будут, но сейчас можно оценить, как выглядит эта система в игре.

Разработчики сейчас заняты реализацией стелс режима, ведь недостаточно просто сделать лучи, которые будут соприкасаться с главным героем, нужно настроить степень того, как противники будут реагировать при срабатывании алгоритма. Например, конус зрения может меняться в зависимости от времени суток.

— пояснили в Cyberia Nova.

Релиз "Смуты" ожидается в начале 2024 года, пока только для ПК."

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Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 10
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Стелс ) тсусима в россии

4
FlowingNekton

Лучи из бошки должны идти, а лучше из глаз, куда они смотрят туда и лучи...

0
Kolyambus55RUS

Интеремно будет посмотреть. Опять через вк плей?

0
ZOMBIEHERRO

ну, если только не создадут отдельную платформу.. в данном случае вкплей самая популярная(но в ней нихрена нет), как не прискорбно

0
Cyborgg

На кой такие технические подробности фпёрлись. Лучше бы скриншотов побольше завезли или видосик

0
Ammati

причин много, основных скажу такие примеру.

1. привлечь спонсоров, показав наработки.

2. показать что игру пилят всем селом и прогресс летит как истребитель, а не поезд.

проще говоря такие новости и сброс сделаны в первую очередь не на потребление обычному покупателю той же игры будущей. А на рекламную этикетку разработчикам и компании, которая кречит вот они, мы делаем игру, она крутая, мы сами что то придумаваем и прорабатываем. кто нибудь дайте нам финансовую поддержку, а лучше несколько поддержок, мы ведь стараемся. вы же видите, ну пожалуйста дайте нам.

конечном образе я преукрасил все же, но суть ты конечно уяснил.

0
Evil in the flеsh

С новостями совсем туго?

0
WarCraf4er

Вот оно вообще надо было для такой игры? Вот Kingdom Cum как то без этого обходилось, даже из Ведьмака 3 такое убрали

0
Drakon41k

Пытаются реализовать "Хуанговские лучи")

0
Кей Овальд

Любопытно.

-1