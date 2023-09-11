Новые скриншоты отечественной RPG "Смуты" показывают "органы чувств" персонажей

Отечественная экшен-RPG "Смута" от разработчиков из студии Cyberia Nova уже успела обрадовать привлекательными кадрами игрового процесса. Не так давно авторы амбициозного проекта поделились порцией скриншотов с изображением атмосферных локаций в игре, а их свежая публикация посвящена уже персонажам и их "органам чувств".
Cyberia Nova представила в официальном сообществе игры во "ВКонтакте" несколько изображений, где можно увидеть кадры игрового процесса альфа-версии игры. Как отмечают разработчики, эта свежая публикация позволяет игрокам увидеть часть технического состояния проекта — увидеть "органы чувств" обычных NPC.
Органы чувств персонажей в "Смуте" реализованы в виде зеленых линий, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом. В финальной версии игры они, конечно же, отображаться не будут, но сейчас можно оценить, как выглядит эта система в игре.
Разработчики сейчас заняты реализацией стелс режима, ведь недостаточно просто сделать лучи, которые будут соприкасаться с главным героем, нужно настроить степень того, как противники будут реагировать при срабатывании алгоритма. Например, конус зрения может меняться в зависимости от времени суток.
— пояснили в Cyberia Nova.
Релиз "Смуты" ожидается в начале 2024 года, пока только для ПК."
Стелс ) тсусима в россии
Лучи из бошки должны идти, а лучше из глаз, куда они смотрят туда и лучи...
Интеремно будет посмотреть. Опять через вк плей?
ну, если только не создадут отдельную платформу.. в данном случае вкплей самая популярная(но в ней нихрена нет), как не прискорбно
На кой такие технические подробности фпёрлись. Лучше бы скриншотов побольше завезли или видосик
причин много, основных скажу такие примеру.
1. привлечь спонсоров, показав наработки.
2. показать что игру пилят всем селом и прогресс летит как истребитель, а не поезд.
проще говоря такие новости и сброс сделаны в первую очередь не на потребление обычному покупателю той же игры будущей. А на рекламную этикетку разработчикам и компании, которая кречит вот они, мы делаем игру, она крутая, мы сами что то придумаваем и прорабатываем. кто нибудь дайте нам финансовую поддержку, а лучше несколько поддержок, мы ведь стараемся. вы же видите, ну пожалуйста дайте нам.
конечном образе я преукрасил все же, но суть ты конечно уяснил.
С новостями совсем туго?
Вот оно вообще надо было для такой игры? Вот Kingdom Cum как то без этого обходилось, даже из Ведьмака 3 такое убрали
Пытаются реализовать "Хуанговские лучи")
Любопытно.