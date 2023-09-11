Новые скриншоты отечественной RPG "Смуты" показывают "органы чувств" персонажей ©

Отечественная экшен-RPG "Смута" от разработчиков из студии Cyberia Nova уже успела обрадовать привлекательными кадрами игрового процесса. Не так давно авторы амбициозного проекта поделились порцией скриншотов с изображением атмосферных локаций в игре, а их свежая публикация посвящена уже персонажам и их "органам чувств".

Cyberia Nova представила в официальном сообществе игры во "ВКонтакте" несколько изображений, где можно увидеть кадры игрового процесса альфа-версии игры. Как отмечают разработчики, эта свежая публикация позволяет игрокам увидеть часть технического состояния проекта — увидеть "органы чувств" обычных NPC.

Органы чувств персонажей в "Смуте" реализованы в виде зеленых линий, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом. В финальной версии игры они, конечно же, отображаться не будут, но сейчас можно оценить, как выглядит эта система в игре.

Разработчики сейчас заняты реализацией стелс режима, ведь недостаточно просто сделать лучи, которые будут соприкасаться с главным героем, нужно настроить степень того, как противники будут реагировать при срабатывании алгоритма. Например, конус зрения может меняться в зависимости от времени суток.

— пояснили в Cyberia Nova.

Релиз "Смуты" ожидается в начале 2024 года, пока только для ПК."