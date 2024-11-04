"Пробная версия, новая озвучка и миссии: "Смута" получила масштабное контентное обновление

4 ноября студия Cyberia Nova выпустила крупное обновление 2.0.0 для своей игры «Смута». Это обновление включает в себя переработанную озвучку основных персонажей, добавление 14 новых стелс-миссий и увеличение числа NPC на игровых локациях. Игроки теперь смогут насладиться более насыщенной атмосферой и взаимодействием в мире «Смуты».

Кроме того, на платформе VK Play с момента релиза игры действует самая большая скидка — до 25 ноября «Смута» доступна за 403 рубля. Это отличная возможность для тех, кто еще не успел попробовать игру.

В честь обновления разработчики также представили пробную версию под названием «Начало пути», которая включает в себя эпизоды «Пролог» и «Тёплый стан», а также тренировочный лагерь. Этот демо-режим позволяет игрокам ознакомиться с новыми механиками без необходимости покупки полной версии.