"Пробная версия, новая озвучка и миссии: "Смута" получила масштабное контентное обновление

4 ноября студия Cyberia Nova выпустила крупное обновление 2.0.0 для своей игры «Смута». Это обновление включает в себя переработанную озвучку основных персонажей, добавление 14 новых стелс-миссий и увеличение числа NPC на игровых локациях. Игроки теперь смогут насладиться более насыщенной атмосферой и взаимодействием в мире «Смуты».
Кроме того, на платформе VK Play с момента релиза игры действует самая большая скидка — до 25 ноября «Смута» доступна за 403 рубля. Это отличная возможность для тех, кто еще не успел попробовать игру.
В честь обновления разработчики также представили пробную версию под названием «Начало пути», которая включает в себя эпизоды «Пролог» и «Тёплый стан», а также тренировочный лагерь. Этот демо-режим позволяет игрокам ознакомиться с новыми механиками без необходимости покупки полной версии.
Эх, а представляете, если бы это делали талантливые и ответственные разрабы, а не... те, кто делали. Эдакая Kingdom Come, только от 3 лица, да еще и в сеттинге Руси, мечта.
Когда раздавать будут в Эпике?) // Рамис Ходжаев
Да же не уговаривайте 🤣🤣🤣 // Владислав Александрович
ну...знаете.. а трейлер вроде бы ничегоо....блин емае ))))может скоро и играбельной станет?))