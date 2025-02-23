Разработчики "Смуты" признались, что недостаточно общались с игроками во время разработки

Почти год команда Cyberia Nova трудилась над улучшением «Смуты» после её выхода. За это время разработчики успели доработать множество элементов игры, но главное внимание уделили боевой системе. И вот теперь, как говорят в студии, результат наконец-то радует всю команду.
Глава студии Алексей Копцев рассказал, что львиную долю времени потратили именно на боевые механики.
«Боёвка однозначно стала лучше со всеми дополнениями, которые мы выпустили с момента релиза игры, хотя, конечно, нет предела совершенству: полишингом можно заниматься сколь угодно долго, особенно в случае со 'Смутой'», — Алексей Копцев.
Правда, не обошлось и без важных уроков — в студии поняли, как важно поддерживать связь с игроками:
«Сейчас мы понимаем, что надо ещё активнее пользоваться этим каналом коммуникации, общаться с аудиторией, более предметно рассматривать входящие комментарии и предложения. Причём не только после релиза , но ещё на стадии разработки», — Алексей Копцев.
В Cyberia Nova также подчеркнули, что дело не только в продажах.
«Результативная доработка — вопрос профессионализма, а не коммерции в чистом виде. Мы вложили много сил и средств в улучшение игры, даже полная переозвучка всех игровых и неигровых персонажей и диалогов — это наше желание сделать игру ещё лучше, качественнее и динамичнее», — Алексей Копцев.
Ну а сейчас команда взялась за новый проект — дополнение «Земский собор»:
«Для нас — это дополнительная ответственность, ведь теперь нет права на ошибку. Сослаться на экзотичность сеттинга или сложность механик уже не получится. Остаётся единственное решение — максимально мобилизировать внутренние силы и сделать классный продукт, который будет интересен не только в России, но и за её пределами», — Алексей Копцев.
Точнее баны раздавали
У нас боевка будет лучше чем у Ведьмака. Ага конечно, клоуны блин
Зато по началу банили
Уринотеропию каждому фану этого cala
Общение с комьюнити вредит ~распилу~ освоению госбюджета.
Единственная причина по которой не общались.
У нас в обществе давно устоялась тенденция, что если у тебя деньги, с холопами нужно не общаться. А лучше ещё унижать, например банить всех кому не нравится игра.
Бабла зато достаточно пилили.
Игра конечно херня, можно было начать с меньшего, но для игровой индустрии это копейки были.
Там пилить нечего было, просто большой проект за $10 лямов баксов в короткие сроки не сделать. Небольшую инди-игру осилили бы, но замахнулись на AA. Получилось что получилось.
Лучше бы просто признались, что все это затевалось ради попила госбюджета.
Но вы не смейте критиковать, а то запишут в иноагенты)
Разработчики смуты признались: мы и не пытались // Лара Доррен Аэп Шиадаль
Надо было и дальше себя в грудь бить, понося всё вокруг
Скорее вообще не общались, не один адекватный геймер такой уйни не насоветовал бы.
По-моему вполне достаточно, с темы вопросов уходили, хамили, банхамером махали только в путь - очень даже достаточно :)
А куда подевались кучи поклонников этого шедевра? До сих пор погружены в процесс и не могут вынырнуть?
Раньше-то небось думали, что телепатией мысли читать умеют. Типа, раньше можно было халтуру гнать, потому что сеттинг необычный, а теперь всё, лавочка прикрыта?
просто напомню