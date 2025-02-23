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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 857 оценок

Разработчики "Смуты" признались, что недостаточно общались с игроками во время разработки

Lunersun
Новости

Почти год команда Cyberia Nova трудилась над улучшением «Смуты» после её выхода. За это время разработчики успели доработать множество элементов игры, но главное внимание уделили боевой системе. И вот теперь, как говорят в студии, результат наконец-то радует всю команду.

Глава студии Алексей Копцев рассказал, что львиную долю времени потратили именно на боевые механики.

«Боёвка однозначно стала лучше со всеми дополнениями, которые мы выпустили с момента релиза игры, хотя, конечно, нет предела совершенству: полишингом можно заниматься сколь угодно долго, особенно в случае со 'Смутой'», — Алексей Копцев.

Правда, не обошлось и без важных уроков — в студии поняли, как важно поддерживать связь с игроками:

«Сейчас мы понимаем, что надо ещё активнее пользоваться этим каналом коммуникации, общаться с аудиторией, более предметно рассматривать входящие комментарии и предложения. Причём не только после релиза , но ещё на стадии разработки», — Алексей Копцев.

В Cyberia Nova также подчеркнули, что дело не только в продажах.

«Результативная доработка — вопрос профессионализма, а не коммерции в чистом виде. Мы вложили много сил и средств в улучшение игры, даже полная переозвучка всех игровых и неигровых персонажей и диалогов — это наше желание сделать игру ещё лучше, качественнее и динамичнее», — Алексей Копцев.

Ну а сейчас команда взялась за новый проект — дополнение «Земский собор»:

«Для нас — это дополнительная ответственность, ведь теперь нет права на ошибку. Сослаться на экзотичность сеттинга или сложность механик уже не получится. Остаётся единственное решение — максимально мобилизировать внутренние силы и сделать классный продукт, который будет интересен не только в России, но и за её пределами», — Алексей Копцев.
Представлен дебютный трейлер дополнения "Земский собор" для экшена "Смуты"
-17
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Sendler.

Точнее баны раздавали

20
CRAZY rock GAME

У нас боевка будет лучше чем у Ведьмака. Ага конечно, клоуны блин

14
666ANUBIS666

Зато по началу банили

13
Лидер 666 Racist

Уринотеропию каждому фану этого cala

10
Uglurk

Общение с комьюнити вредит ~распилу~ освоению госбюджета.

8
вупсич пупсич

Единственная причина по которой не общались.

У нас в обществе давно устоялась тенденция, что если у тебя деньги, с холопами нужно не общаться. А лучше ещё унижать, например банить всех кому не нравится игра.

1
Eclair_93

Бабла зато достаточно пилили.

5
Валерий Юриков

Игра конечно херня, можно было начать с меньшего, но для игровой индустрии это копейки были.

0
kurskiy

Там пилить нечего было, просто большой проект за $10 лямов баксов в короткие сроки не сделать. Небольшую инди-игру осилили бы, но замахнулись на AA. Получилось что получилось.

2
AndralStormborn

Лучше бы просто признались, что все это затевалось ради попила госбюджета.

Но вы не смейте критиковать, а то запишут в иноагенты)

4
Пользователь ВКонтакте

Разработчики смуты признались: мы и не пытались // Лара Доррен Аэп Шиадаль

2
Валерий Юриков

Надо было и дальше себя в грудь бить, понося всё вокруг

2
La ti krisa

Скорее вообще не общались, не один адекватный геймер такой уйни не насоветовал бы.

1
kurskiy

По-моему вполне достаточно, с темы вопросов уходили, хамили, банхамером махали только в путь - очень даже достаточно :)

1
AlexZver

А куда подевались кучи поклонников этого шедевра? До сих пор погружены в процесс и не могут вынырнуть?

0
Gridon

Раньше-то небось думали, что телепатией мысли читать умеют. Типа, раньше можно было халтуру гнать, потому что сеттинг необычный, а теперь всё, лавочка прикрыта?

0
Talendor3

просто напомню

0