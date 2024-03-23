Создатели "Смуты" подробно рассказали про боевую систему, прокачку персонажа и репутацию игрока

До выхода "Смуты" осталось уже менее двух недель, и разработчики ролевого экшена из студии Cyberia Nova решили подробно разобрать детали самых главных элементов игры, за которые сообщество фанатов больше всего беспокоится: боевую систему, ролевую составляющую и репутацию. Продюсер отечественного проекта Андрей Белов, совместно с игровым блогером Виктором Зуевым, подготовил "дневник разработчиков".

Стоит учитывать, что 17 век - эпоха фехтования. В наличии у игрока лёгкая и тяжёлая атака, парирование, уклонение и увороты. Визуально заметно, когда враг попытается атаковать персонажа тяжёлой атакой. Простой блок может и не выдержать тяжелый удар, т.к. боевая система держится на шансах, вот тогда и настанет нужное время для парирования. "Смута" - ролевой экшен, но никак не слэшер уровня DmC, поэтому ни о каких комбинациях сверхмощных и речи не может идти. Всё в разумных исторических пределах. Серия ударов способна внести суматоху во вражеский строй, ибо существует шанс нанести критический урон, или же вообще оглушить соперника.

Как обещает Андрей Белов, боевка играется гораздо интереснее, чем смотрится. Ни о каком простом "закликивании" и речи не может идти. Система рассчитана на поединки вплоть до 5 противников. Более того, придётся подстраиваться в том числе и под экипировку недоброжелателя, ведь стрелок, к которому вы подбежите в упор, не станет просто ждать и перезаряжать оружие. Вместо этого, уже начиная с определённой дистанции, боец вытащит оружие ближнего боя, чтобы расквитаться с игроком (только представьте, сколько страданий принесёт вам столкновение с хитрым "боссом", у которого нескольких фаз нет, зато он - более смертоносен, чем подавляющее большинство врагов).

Вместо классовой системы имеются, так называемые, архетипы (4 основных и 1 бонусный за предзаказ). Выдаются "классы" по ходу сюжета, и от них многое зависит. Отношение окружающих к главному герою, квесты, боевая система - различия исходят от вашего выбора архетипа ("Ратник", "Шиш", "Стрелец" и "Наёмник"). Сменить образ можно в сторожке. У каждого архетипа по 2 вида оружия ближнего боя и 1 - дальнего. Найти экипировку боевую представляется возможным как при выполнении квестов, так и среди сокровищ, припрятанных жителями поселений ("Смутное время" считается одним из самых рекордных по числу запрятанных кладов в истории России).

Говоря о реиграбельности, стоит отметить наличие различных параметров. К примеру, такой навык, как "Милость" (дипломатия), даёт право пройти ряд застав без боя, а если прокачали "Гнев" (запугивание), то засады срабатывать на игрока так просто не будут. Имеется также и некий аналог репутации. За выполнение различных задач главный герой получает "очки чести", которые и приращивают уровень. С последующей прогрессией растёт и число слотов под артефакты. Система камней прокачивает стандартные параметры, а артефакты - более сложные (некоторые даже улучшают стелс игрока).