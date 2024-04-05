В Нижнем Новгороде прошла презентация "Смуты" - как это было

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Презентация тоже тормозит?
Такой кринж. Пытаются быть похожими на Запад ,да только выглядит это всё максимально дёшево, как и сама игра)))
Извините меня пожалуйста, но игра гамно полное и не о чем, смысла нету тратить на нее время
Меня терзают смутные сомнения
чего написано?
написано что муть
Что ж ты климсаныч так задешево продался?)
А кто сказал что за дёшево ?
Ну судя по качеству игры)
Качество игры говорит о многом, но уж никак не о гонорарах всяких там климсанычей и иже причастных, с последним там думаю всё в порядке )
в 21 фпс идет
игра - потенциальный шедевр как и insomnia
и судьба у игр будет похожая скорее всего
Презентация очень достойная. Смотрел на одном дыхании эту запись. Надеюсь, что эта презентация не последнее интересное событие вокруг Смуты. Хочется всё-таки, чтоб игру нормально починили патчами, а потом и за вторую часть взялись. Необязательно делать Смуту 2. Можно сделать игру о любом другом историческом периоде России. Мне таких игр очень не хватает. История России очень богата, а игр на эту тему практически нет, к сожалению.
когда ты уже лечиться начнешь? и перестанешь говорить сам с собой, потому что никогда никому не отвечаешь, а просто оставляешь свой бред и скрываешься в закат
ЛГБТ сообщество делали игру ?это треш а не игра
В глючный трешак будут играть только такие упертые скрепоносы, как мой дядя. Он называл меня заднеприводным дегенератом, говорил, мол, катись в свой шизанутый обрубок метать зиги и прятаться от собаколовок, а мою новую подругу Владу Подкорытьнюк "шм*рой, которую перепахала половина Раменок". Словно, если меня что-то не устраивает, обязательно надо выбирать из двух бочек с гуаном. Но я выбрал третий путь и теперь наслаждаюсь честным трудом для господина Керемоглу в свободном Гамбурге, а дядя наслаждается ловлей багов и кривыми анимациями даже на фоне Ведьмака 2007! Да и последние два года наглядно показали, что роль женщины сильно переоценена, без них катастрофы не происходит, как бы ни злорадствовала красная пропаганда.
Так твой дядя прав оказался)
Нахрен ты пишешь это сюда? Это сайт про игры. Пиши эту санину в "пусть говорят".
Нее это там тоже не кому не интересно. Пускай пишет в какой нибудь бандерТВ.