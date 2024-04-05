на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.1 939 оценок

В Нижнем Новгороде прошла презентация "Смуты" - как это было

Simple Jack
Новости

4 апреля 2024 года в нижегородском Манеже прошла закрытая презентация «Смуты» — российской RPG, вышедшей эксклюзивно на VK Play. Мероприятие шло полтора часа, и на нем выступила группа Radio Tapok.

Посетителям показали релизный трейлер, а также ролик о сюжете игры и ее особенностях. Еще гостей ждал мини-спектакль, отсылающий к книге Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», послужившей основой для новинки. Момент старта продаж «Смуты» сопроводили символической церемонией, которую провел директор Cyberia Nova Алексей Копцев.

Сейчас в честь релиза игры в Нижнем Новгороде проходит исторический фестиваль «Смута: Герои эпохи». Посетить его могут все желающие до 7 апреля 2024 года. Гости увидят историческую реконструкцию событий тех времен, театрализованное представление с постановочными битвами, а также поучаствуют в квестах с призами.

Источник  
-1
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
jazzar-3

Презентация тоже тормозит?

10
Jarvis666

Такой кринж. Пытаются быть похожими на Запад ,да только выглядит это всё максимально дёшево, как и сама игра)))

2
SERGIOUS LEE

Извините меня пожалуйста, но игра гамно полное и не о чем, смысла нету тратить на нее время

1
Grimnebulin

Меня терзают смутные сомнения

0
k0les0

чего написано?

-1
Lorenzo Lamas k0les0

написано что муть

-1
kolinmah

Что ж ты климсаныч так задешево продался?)

0
Grimnebulin

А кто сказал что за дёшево ?

0
kolinmah Grimnebulin

Ну судя по качеству игры)

-1
Grimnebulin kolinmah

Качество игры говорит о многом, но уж никак не о гонорарах всяких там климсанычей и иже причастных, с последним там думаю всё в порядке )

0
BecomingCat

в 21 фпс идет

0
Famiclone
0
A E

игра - потенциальный шедевр как и insomnia
и судьба у игр будет похожая скорее всего

-2
Janekste

Презентация очень достойная. Смотрел на одном дыхании эту запись. Надеюсь, что эта презентация не последнее интересное событие вокруг Смуты. Хочется всё-таки, чтоб игру нормально починили патчами, а потом и за вторую часть взялись. Необязательно делать Смуту 2. Можно сделать игру о любом другом историческом периоде России. Мне таких игр очень не хватает. История России очень богата, а игр на эту тему практически нет, к сожалению.

-3
JIoMTuK

когда ты уже лечиться начнешь? и перестанешь говорить сам с собой, потому что никогда никому не отвечаешь, а просто оставляешь свой бред и скрываешься в закат

0
Funny Nick

ЛГБТ сообщество делали игру ?это треш а не игра

-3
Раб дергающихся пикселей

В глючный трешак будут играть только такие упертые скрепоносы, как мой дядя. Он называл меня заднеприводным дегенератом, говорил, мол, катись в свой шизанутый обрубок метать зиги и прятаться от собаколовок, а мою новую подругу Владу Подкорытьнюк "шм*рой, которую перепахала половина Раменок". Словно, если меня что-то не устраивает, обязательно надо выбирать из двух бочек с гуаном. Но я выбрал третий путь и теперь наслаждаюсь честным трудом для господина Керемоглу в свободном Гамбурге, а дядя наслаждается ловлей багов и кривыми анимациями даже на фоне Ведьмака 2007! Да и последние два года наглядно показали, что роль женщины сильно переоценена, без них катастрофы не происходит, как бы ни злорадствовала красная пропаганда.

-10
kolinmah

Так твой дядя прав оказался)

6
as1c

Нахрен ты пишешь это сюда? Это сайт про игры. Пиши эту санину в "пусть говорят".

0
Cheburaxa as1c

Нее это там тоже не кому не интересно. Пускай пишет в какой нибудь бандерТВ.

0