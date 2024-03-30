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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.6 726 оценок

Вышла пробная версия российской игры "Смута" от Cyberia Nova

2BLaraSex
Новости

Российская студия Cyberia Nova выпустила пробную версию своего грядущего ролевого экшена "Смута" под названием "Смутное время". В этом образовательном режиме игроки вместе с главным героем смогут посетить Москву XVII века, посмотреть на быт того времени и под комментарии историка Клима Жукова узнать, чем жила столица Русского царства, а в конце путешествия проверить свои знания.

Пробная версия игры доступна в VKPlay и весит 11.4 ГБ. Релиз "Смуты" состоится 4 апреля.

«Смутное время» — это историческое игровое учебное пособие, основанное на игре «Смута». Вы погрузитесь в атмосферу Москвы начала XVII века. Вас ждут боярские дома и деревянные мостовые, Семиверхая башня и Чертольские ворота, Стрелецкая слобода и Колымажный двор. Вы узнаете, как строили дома, что ели-пили, как писали письма, сколько стоила породистая лошадь, и многое другое.

Особенности:
Игра «Смутное время» позволит в увлекательной форме ознакомиться с нравами и бытом Москвы начала XVII века.
Наша игра не заменяет учебники по истории. Но она позволит вам посмотреть на описанное в них своими глазами.
Внимательно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи.
В игре нет смертельных схваток. В нее могут играть даже школьники.
Во время прогулки вас будет сопровождать наш неповторимый экскурсовод!
В конце игры вас ждет экзамен на знание материала.

50
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
Liaschim

Таки это не пробная версия ИГРЫ, а просто образовательный режим.

20
T2 FLAIR

Верно ,образовательный режим ,но нам не статичные сцены дают , а возможность побродить там (кстати далеко не везде , невидимых стен очень много). Я попробовал и хапнул так сказать негатив. Первое , при 60 fps испытываю inputlag , reflex не спасает от него полностью (но лучше). Второе , управление весьма деревянное , что бы поворачивать персонажем кнопки AD толку не приносят , нужно либо мышкой , либо мышь и кнопка в какую сторону поворачивать , после ведьмаков/элденрингов это ощущается непривычно и неудобно. Третье , не прыжка (вероятно из за того что демо , но я думаю его нет , что бы игроки меньше попадали в места не предусмотренные разрабами и не баговались там). Четвертое , собственно баги , я и минуты не провел , как провалился в яму с постоянно повторяющейся анимацией (пришлось перезапускать). Пятое , очень мало NPC , можно было бы понакидать их для презентабельности.

Чего хорошего.Первое, она не виснет на ультрах со всякими люменами (естественно с DLSS) фризы были при старте демо. Есть теория , что на полной версии , где будет больше активностей , NPC , объектов итд , то будет уже не так производительно.Второе, понравилось окружение , текстурки может местами и проседают , но левлдизайн хороший, очень напомнило kingdom come.

С учетом того , что игра выходит через неделю, у меня есть "нотка" сомнения в полноценности игры.

8
T2 FLAIR T2 FLAIR

забыл скрины

Спойлер

постоянное падение

провалы под текстуры NPC , в тч лошади. у ГГ такой проблемы нет

7
Mranabiz

В игре полная жопа в техническом плане, я даже не про плохую оптимизацию, а про вообще плохо работающие настройки. Во первых чудесным образом в игре DLSS и параметры сглаживания живут своей жизнь, при включении DLSS можно спокойно менять любое сглаживание, хотя оно должно блочитьсся. Во вторых некоторые настройки вообще не работают. В игре просто лютейший инпут лаг и мне хотелось взять в руки геймпад, но к сожалению игра ни в какую не видела ни мой Дуалсен, ни дуалшок.. Отличие в плане ФПСА между эпиком и лоу мизерные. Вот ещё что заметил. На левом скрине ультра производительность пресет, на правом DLSS качество,настройки игры 2к и все параметры на Эпическом уровне. Обратите внимание на FPS

https://imgsli.com/MjUxNTA1

10
SaintsEagle

зачем вообще тратить время и качать это г*вно?

0
DioMeD22

Дуалсенс, дуалшок... Ишь чего захотел

Вот выйдет отечественный геймпад под названием "Электроника-69", на нем и поиграешь)

0
Ramonruns

и даром не надо

6
Леший3

вот вот..... а кто то ведь ждет ее 😂🤣

0
Лидер_Мур Леший3

Кто-то не просто ждёт, кто-то заплатил и защищал яростно, теперь эти кто-то пусть ужрутся этим 🐽🐷🐷🐷🐖🐖 ахахахахахха

-1
Raphtallia Леший3

Еще и минусы лепят всем-кто игру поливает. Совсем глупые и наивные люди стали. Верят во что-то. А у них под носом зелень попилят и туту.

0
SaintsEagle

Особенности:
-Ужасная оптимизация при плохой картинке
-Очередной распил государственного бюджета
-Маркетинговая компания разозлившая фанатов Ведьмака и похоронившая игру еще до её выхода

6
podmot

Как неожиданно)

0
AndralStormborn

Щас бы верить таким продажным докторам болтологических наук как Жуков, за деньги он любую дрисню готов пиарить и вешать лапшу на уши доверчивым плебеям

5
cuckold
В игре нет смертельных схваток. В нее могут играть даже школьники.

Ват?

3
Raphtallia

Интересно, если людям написавшим ЭТО сказать что мы в школьные годы играли в гта и расстреливали там клубы из минигана, да давили людей танками. У них после этого приступ случится или что?

7
Brashnashla

тогда комплюхтеров не было и жестокости значит не было

0
Raphtallia Brashnashla

Убивали крапиву палкой во дворе =)

-1
VitGun Raphtallia

Ни слова по-русски

-2
Raphtallia VitGun

? Что вы хотите этим сказать?

-3
raib3rg

ну от анрила я и ожидал фризов, лагов и прочего. Производительность игры тихий ужас, на среднем пк тяжело.

2
tvorog8088

Кривовато конечно, анимации нпс глючные, бег почему то на удержание кнопки, на геймпаде вообще не удобно, по графену похоже что из-за дурацких люменов всё и тормозит.

2
Igrok55

Графоний, в принципе, завезли. Оптимизацию - нет. Моей 4090 было больно.

1
luVol

То есть они не будут переносить игру? Странно..

0
Комментарий удален
Alex40001 Raphtallia

они пойдут договариваться бояре подождут

0
EndlessInfinity

я вас категорически приветствую Клим Саныч

0
Artem_Zhilenkov

Добрый день, всем привет! И тем не менее, сейчас состоится интеграция... xD

8
max7fear

Похоже за Клима Саныча минусуют малолетние ид...оты)))

-1
tvorog8088

Глянем.

0
hpi

Видео в студию.

0
VOVAMAS

Симулятор музея! Даже боёвку опробовать не дали ироды! И моя 3060 чуть не взорвалась от такой "оптимизации" лаги и баги,это просто жесть! И нафиг этот режим вообще делали,если по факту на каждом углу наклепали невидимых стен и в ту или иную локацию нельзя пройти и её исследовать,типичный распил... Тут всё ясно!

0
Комментарий удален
HoganHog
2
Relaxy

подожду пиратку) нет желания покупать это за 2499 (((

0
Леший3

ЭТО еще и столько стоит???? 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

3
DEDGAMER Леший3

Пока она стоит 1612р со скидкой- это до релиза,понятно наверное почему такая цена)

2
Costollom
подожду пиратку) нет желания покупать это за 2499 (((

Шутка не зашла так далеко, чтобы люди всерьез начали качать и играть. Ну, может какие-нибудь стримеры, чтобы вместе с зрителями посмеяться.

0
Blacksmoke1991

Даже бесплатно не вижу смысла запускать это.

-1
Александр Дантес

О... Клим Саныч на заставоньке? Колитесь народ, как оно - кал или сайдёт для первых потуг сибиряков?

0
L1no

Побегал минут 5, город пустой, могли бы людей добавить, на настройках эпик 55фпс, оптимизации не хватает, послушал пару рассказов местами познавательно, вообще впечатление хорошие, надеюсь сюжет будет интересным и оптимизацию подтянут к релизу, что конечно сомневаюсь.

0
HandsomeRed
0
Porsche911GT3RS
1
YouCantStopMe

демоверсия игру должна демонстрировать, спасибо увидел что это. фризит игра просто жесть что макс настройки что минимальные пофигу. графон ну так себе честно на сверхвысоких, привет ведьмаку который красивше будет. управление персом гадость он деревянный. крч даром не надо =)

0
Raphtallia
управление персом гадость он деревянный

Кто с доброй саблей входит в дом

Кто всем в Истории знаком

Кто не герой и не атлет

Но покорил весь интернет

Кого по всюду узнают

Скажите, как его зовут?

0
Raphtallia

Ну и как оно, съедобно? Рвотных позывов нет? Кто опробовал уже?

-1
Vaximal

На сколько я понял, в этом демо нет боёвки - просто интерактивная экскурсия с виртуальным "гидом". Ходишь по небольшой локации, а Клим Жуков даёт исторические справки. Лучше дождаться 4-ого числа и тогда уже делать выводы о качестве игры.

7
Alex40001

как показывали видео на 3060 неиграбельно

1
Raphtallia Alex40001

Ну, если учесть что даже хорайзен новый вполне ок идет на 3060 (судя по видосам) то это точно провал. Ведь там нет открытого мира. И ИИ там уж точно не как в догме у неписей. Не игра, а какой-то кривой и глючный урок истории. нафиг такое вообще рожать... бабло разве что попилить.

Сейчас прибегут защитнички с криками (наш ответ загнивающему) и наставят нам дизов =)

4
Alex40001 Raphtallia

скажу больше он и на 1060 и на 580 и на 980 запустица

2
Raphtallia Alex40001

Не, ну на 1060 мало что запустится нормально из новинок, она уже как-бы устарела морально. Не для новых игр карточка. Сейчас для новинок надо минимум 3060 12, а в среднем желательно либо 3080 либо 4070.

Но я не увидела на видосах чему там лагать и требовать аж 32гб озу ( в системках хотят столько) видать оптимизон там хуже чем в догме. Ох уж эта смута...

-1
Warnigan

Красиво сделано и познавательно. Оптимизация не в пи... не в красную армию,в некоторых местах не пройти невидимые стены,куча недоработок

-2
Мур Мур lamour

А чё не в стиме? качать очередной мёртвый лаунчер что ли

-3
r23dom

даже ни кто не стримет

-4
Raphtallia

Ждут 4-го, чтоб смакануть по полной. Жду стримчик от беса.

-4
r23dom Raphtallia

не думаю что он будит ее стримить, он сам игру делает ему ссоры не нужны

0
Raphtallia r23dom

Мне кажется ему пофиг на разрабов этого кала. У него своя компашка. И скорее всего они игру все-же в стим будут выпускать. Не особо он лестно о вк отзывался на стримах.

-1
k0les0

даже никто не стримит

0
dexxxx123

Круто получилось, мне понравилось. Затягивает, но явно не для школоты. Побольше бы таких игр.

-7
TRADS80

Опробовал, режим бега жесть нужно зажимать постоянно левый стик. Это не игра пока что это урок истории. Местами провал FPS по непонятным причинам. Видны отголоски Ведьмака, но это не порти игру. В целом игра смотрится хорошо. И когда выйдет полная версия с патчем то куплю.

-12
Alex40001

ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРОБЛЕМА НЕ В ИГРЕ А ВО ВРЕДОНОСНОМ ПО МЫЛА НО КАЧАТЬ И СМОТРЕТЬ ВСЕРАВНО Я НЕБУДУ. ну если только новую сборку пк оплатят(старый я сожгу после прохождения) руки с мылом вымою и глаза промою найду людей в черном и попрошу стереть память за то время что в игре провел.

"В конце игры вас ждет экзамен на знание материала."

то есть демке нужно все порты закрывать что бы она ничего не слала так что ли?

-26
oldhoudini

Уроки все сделал?

17