Вышла пробная версия российской игры "Смута" от Cyberia Nova

Российская студия Cyberia Nova выпустила пробную версию своего грядущего ролевого экшена "Смута" под названием "Смутное время". В этом образовательном режиме игроки вместе с главным героем смогут посетить Москву XVII века, посмотреть на быт того времени и под комментарии историка Клима Жукова узнать, чем жила столица Русского царства, а в конце путешествия проверить свои знания.
Пробная версия игры доступна в VKPlay и весит 11.4 ГБ. Релиз "Смуты" состоится 4 апреля.
«Смутное время» — это историческое игровое учебное пособие, основанное на игре «Смута». Вы погрузитесь в атмосферу Москвы начала XVII века. Вас ждут боярские дома и деревянные мостовые, Семиверхая башня и Чертольские ворота, Стрелецкая слобода и Колымажный двор. Вы узнаете, как строили дома, что ели-пили, как писали письма, сколько стоила породистая лошадь, и многое другое.
Особенности:
Игра «Смутное время» позволит в увлекательной форме ознакомиться с нравами и бытом Москвы начала XVII века.
Наша игра не заменяет учебники по истории. Но она позволит вам посмотреть на описанное в них своими глазами.
Внимательно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи.
В игре нет смертельных схваток. В нее могут играть даже школьники.
Во время прогулки вас будет сопровождать наш неповторимый экскурсовод!
В конце игры вас ждет экзамен на знание материала.
Таки это не пробная версия ИГРЫ, а просто образовательный режим.
Верно ,образовательный режим ,но нам не статичные сцены дают , а возможность побродить там (кстати далеко не везде , невидимых стен очень много). Я попробовал и хапнул так сказать негатив. Первое , при 60 fps испытываю inputlag , reflex не спасает от него полностью (но лучше). Второе , управление весьма деревянное , что бы поворачивать персонажем кнопки AD толку не приносят , нужно либо мышкой , либо мышь и кнопка в какую сторону поворачивать , после ведьмаков/элденрингов это ощущается непривычно и неудобно. Третье , не прыжка (вероятно из за того что демо , но я думаю его нет , что бы игроки меньше попадали в места не предусмотренные разрабами и не баговались там). Четвертое , собственно баги , я и минуты не провел , как провалился в яму с постоянно повторяющейся анимацией (пришлось перезапускать). Пятое , очень мало NPC , можно было бы понакидать их для презентабельности.
Чего хорошего.Первое, она не виснет на ультрах со всякими люменами (естественно с DLSS) фризы были при старте демо. Есть теория , что на полной версии , где будет больше активностей , NPC , объектов итд , то будет уже не так производительно.Второе, понравилось окружение , текстурки может местами и проседают , но левлдизайн хороший, очень напомнило kingdom come.
С учетом того , что игра выходит через неделю, у меня есть "нотка" сомнения в полноценности игры.
забыл скрины
постоянное падение
провалы под текстуры NPC , в тч лошади. у ГГ такой проблемы нет
В игре полная жопа в техническом плане, я даже не про плохую оптимизацию, а про вообще плохо работающие настройки. Во первых чудесным образом в игре DLSS и параметры сглаживания живут своей жизнь, при включении DLSS можно спокойно менять любое сглаживание, хотя оно должно блочитьсся. Во вторых некоторые настройки вообще не работают. В игре просто лютейший инпут лаг и мне хотелось взять в руки геймпад, но к сожалению игра ни в какую не видела ни мой Дуалсен, ни дуалшок.. Отличие в плане ФПСА между эпиком и лоу мизерные. Вот ещё что заметил. На левом скрине ультра производительность пресет, на правом DLSS качество,настройки игры 2к и все параметры на Эпическом уровне. Обратите внимание на FPS
https://imgsli.com/MjUxNTA1
зачем вообще тратить время и качать это г*вно?
Дуалсенс, дуалшок... Ишь чего захотел
Вот выйдет отечественный геймпад под названием "Электроника-69", на нем и поиграешь)
и даром не надо
вот вот..... а кто то ведь ждет ее 😂🤣
Кто-то не просто ждёт, кто-то заплатил и защищал яростно, теперь эти кто-то пусть ужрутся этим 🐽🐷🐷🐷🐖🐖 ахахахахахха
Еще и минусы лепят всем-кто игру поливает. Совсем глупые и наивные люди стали. Верят во что-то. А у них под носом зелень попилят и туту.
Особенности:
-Ужасная оптимизация при плохой картинке
-Очередной распил государственного бюджета
-Маркетинговая компания разозлившая фанатов Ведьмака и похоронившая игру еще до её выхода
Как неожиданно)
Щас бы верить таким продажным докторам болтологических наук как Жуков, за деньги он любую дрисню готов пиарить и вешать лапшу на уши доверчивым плебеям
Ват?
Интересно, если людям написавшим ЭТО сказать что мы в школьные годы играли в гта и расстреливали там клубы из минигана, да давили людей танками. У них после этого приступ случится или что?
тогда комплюхтеров не было и жестокости значит не было
Убивали крапиву палкой во дворе =)
Ни слова по-русски
? Что вы хотите этим сказать?
ну от анрила я и ожидал фризов, лагов и прочего. Производительность игры тихий ужас, на среднем пк тяжело.
Кривовато конечно, анимации нпс глючные, бег почему то на удержание кнопки, на геймпаде вообще не удобно, по графену похоже что из-за дурацких люменов всё и тормозит.
Графоний, в принципе, завезли. Оптимизацию - нет. Моей 4090 было больно.
То есть они не будут переносить игру? Странно..
они пойдут договариваться бояре подождут
я вас категорически приветствую Клим Саныч
Добрый день, всем привет! И тем не менее, сейчас состоится интеграция... xD
Похоже за Клима Саныча минусуют малолетние ид...оты)))
Глянем.
Видео в студию.
Симулятор музея! Даже боёвку опробовать не дали ироды! И моя 3060 чуть не взорвалась от такой "оптимизации" лаги и баги,это просто жесть! И нафиг этот режим вообще делали,если по факту на каждом углу наклепали невидимых стен и в ту или иную локацию нельзя пройти и её исследовать,типичный распил... Тут всё ясно!
подожду пиратку) нет желания покупать это за 2499 (((
ЭТО еще и столько стоит???? 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣
Пока она стоит 1612р со скидкой- это до релиза,понятно наверное почему такая цена)
Шутка не зашла так далеко, чтобы люди всерьез начали качать и играть. Ну, может какие-нибудь стримеры, чтобы вместе с зрителями посмеяться.
Даже бесплатно не вижу смысла запускать это.
О... Клим Саныч на заставоньке? Колитесь народ, как оно - кал или сайдёт для первых потуг сибиряков?
Побегал минут 5, город пустой, могли бы людей добавить, на настройках эпик 55фпс, оптимизации не хватает, послушал пару рассказов местами познавательно, вообще впечатление хорошие, надеюсь сюжет будет интересным и оптимизацию подтянут к релизу, что конечно сомневаюсь.
демоверсия игру должна демонстрировать, спасибо увидел что это. фризит игра просто жесть что макс настройки что минимальные пофигу. графон ну так себе честно на сверхвысоких, привет ведьмаку который красивше будет. управление персом гадость он деревянный. крч даром не надо =)
Кто с доброй саблей входит в дом
Кто всем в Истории знаком
Кто не герой и не атлет
Но покорил весь интернет
Кого по всюду узнают
Скажите, как его зовут?
Ну и как оно, съедобно? Рвотных позывов нет? Кто опробовал уже?
На сколько я понял, в этом демо нет боёвки - просто интерактивная экскурсия с виртуальным "гидом". Ходишь по небольшой локации, а Клим Жуков даёт исторические справки. Лучше дождаться 4-ого числа и тогда уже делать выводы о качестве игры.
как показывали видео на 3060 неиграбельно
Ну, если учесть что даже хорайзен новый вполне ок идет на 3060 (судя по видосам) то это точно провал. Ведь там нет открытого мира. И ИИ там уж точно не как в догме у неписей. Не игра, а какой-то кривой и глючный урок истории. нафиг такое вообще рожать... бабло разве что попилить.
Сейчас прибегут защитнички с криками (наш ответ загнивающему) и наставят нам дизов =)
скажу больше он и на 1060 и на 580 и на 980 запустица
Не, ну на 1060 мало что запустится нормально из новинок, она уже как-бы устарела морально. Не для новых игр карточка. Сейчас для новинок надо минимум 3060 12, а в среднем желательно либо 3080 либо 4070.
Но я не увидела на видосах чему там лагать и требовать аж 32гб озу ( в системках хотят столько) видать оптимизон там хуже чем в догме. Ох уж эта смута...
Красиво сделано и познавательно. Оптимизация не в пи... не в красную армию,в некоторых местах не пройти невидимые стены,куча недоработок
А чё не в стиме? качать очередной мёртвый лаунчер что ли
даже ни кто не стримет
Ждут 4-го, чтоб смакануть по полной. Жду стримчик от беса.
не думаю что он будит ее стримить, он сам игру делает ему ссоры не нужны
Мне кажется ему пофиг на разрабов этого кала. У него своя компашка. И скорее всего они игру все-же в стим будут выпускать. Не особо он лестно о вк отзывался на стримах.
даже никто не стримит
Круто получилось, мне понравилось. Затягивает, но явно не для школоты. Побольше бы таких игр.
Опробовал, режим бега жесть нужно зажимать постоянно левый стик. Это не игра пока что это урок истории. Местами провал FPS по непонятным причинам. Видны отголоски Ведьмака, но это не порти игру. В целом игра смотрится хорошо. И когда выйдет полная версия с патчем то куплю.
ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРОБЛЕМА НЕ В ИГРЕ А ВО ВРЕДОНОСНОМ ПО МЫЛА НО КАЧАТЬ И СМОТРЕТЬ ВСЕРАВНО Я НЕБУДУ. ну если только новую сборку пк оплатят(старый я сожгу после прохождения) руки с мылом вымою и глаза промою найду людей в черном и попрошу стереть память за то время что в игре провел.
"В конце игры вас ждет экзамен на знание материала."
то есть демке нужно все порты закрывать что бы она ничего не слала так что ли?
Уроки все сделал?