Вышла пробная версия российской игры "Смута" от Cyberia Nova

Российская студия Cyberia Nova выпустила пробную версию своего грядущего ролевого экшена "Смута" под названием "Смутное время". В этом образовательном режиме игроки вместе с главным героем смогут посетить Москву XVII века, посмотреть на быт того времени и под комментарии историка Клима Жукова узнать, чем жила столица Русского царства, а в конце путешествия проверить свои знания.

Пробная версия игры доступна в VKPlay и весит 11.4 ГБ. Релиз "Смуты" состоится 4 апреля.

«Смутное время» — это историческое игровое учебное пособие, основанное на игре «Смута». Вы погрузитесь в атмосферу Москвы начала XVII века. Вас ждут боярские дома и деревянные мостовые, Семиверхая башня и Чертольские ворота, Стрелецкая слобода и Колымажный двор. Вы узнаете, как строили дома, что ели-пили, как писали письма, сколько стоила породистая лошадь, и многое другое.

Особенности:

Игра «Смутное время» позволит в увлекательной форме ознакомиться с нравами и бытом Москвы начала XVII века.

Наша игра не заменяет учебники по истории. Но она позволит вам посмотреть на описанное в них своими глазами.

Внимательно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи.

В игре нет смертельных схваток. В нее могут играть даже школьники.

Во время прогулки вас будет сопровождать наш неповторимый экскурсовод!

В конце игры вас ждет экзамен на знание материала.