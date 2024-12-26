Sniper Elite: Resistance будет использовать DRM Denuvo

В магазине Steam на странице игры Sniper Elite: Resistance появилась информация о том, что новинка получит защиту от копирования Denuvo. Неудивительно, ведь учитывая, что Rebellion всегда внедряет эту защиту в свои игры и не удаляет ее после взлома, в отличие от многих других разработчиков.

Сюжет Sniper Elite: Resistance разворачиваться в то же время, что и в Sniper Elite 5. Геймерам предстоит погрузиться в атмосферу Второй мировой войны и выполнить сложную задачу — уничтожить мощное оружие фашистов, способное изменить ход войны.

Студия обещает полноценную сюжетную кампанию, режимы "Лазутчик Оси" и "Выживание", новые типы миссий и уникальное оружие. Обещают также улучшить физическую модель и сделать баллистику более реальной.

Sniper Elite Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, на релизе игра будет доступна в каталоге Xbox Game Pass. Доступен текстовый перевод на русский язык.