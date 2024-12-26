ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sniper Elite: Resistance 30.01.2025
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.8 42 оценки

Sniper Elite: Resistance будет использовать DRM Denuvo

KoRnEr
Новости

В магазине Steam на странице игры Sniper Elite: Resistance появилась информация о том, что новинка получит защиту от копирования Denuvo. Неудивительно, ведь учитывая, что Rebellion всегда внедряет эту защиту в свои игры и не удаляет ее после взлома, в отличие от многих других разработчиков.

Сюжет Sniper Elite: Resistance разворачиваться в то же время, что и в Sniper Elite 5. Геймерам предстоит погрузиться в атмосферу Второй мировой войны и выполнить сложную задачу — уничтожить мощное оружие фашистов, способное изменить ход войны.

Студия обещает полноценную сюжетную кампанию, режимы "Лазутчик Оси" и "Выживание", новые типы миссий и уникальное оружие. Обещают также улучшить физическую модель и сделать баллистику более реальной.

Sniper Elite Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, на релизе игра будет доступна в каталоге Xbox Game Pass. Доступен текстовый перевод на русский язык.

-16
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
WerGC

да кому это го8но надо,вы на рожу его посмотрите

1
Max Rolens

Мужик не мужик если он не урод >:D

0
Braini Shy Max Rolens

А это не мужик...

0
вупсич пупсич Braini Shy

Пофек на лица мужиков, у нас у самих не лучше. А вот женщин нужно топовых.

0
AndruhaGruz

И даром не надо!

1
Rorschach93

та достали, уже какая по счёту часть

0
Multi-Fruktoviy-Slam

Удачи с релизом, ребятки

0
Чебурешник

в какую-то часть пробовал играть, своеобразный опыт. Да вроде эффект приятный, когда показывают как поля в бошку залетает, но кроме это эффекта по сути и нет ничего хорошего, сделано всё крайне дешмански и коряво. Так что через полчаса снёс её.

0
YouTube_GamesTezi

Кринжово

0
My life is a game

Да пох вообще на денуво, хоть в каждую игру поставьте её

Если игра интересна, то я куплю

Если не интересна, то не куплю

Такой шум из за какой то защиты

Лучше бы сами игры так обсуждали,а не защиту к ней

Если вдруг кому то игра все же нужна эта, то геймпасс за 100р ваш выход

-1
B e s i k

В первую очередь негатив к Денуво из-за того что оно садит FPS

0
My life is a game B e s i k

Я думаю это не у всех. Или наоборот редко у кого

Ну вот прикинь я аналитик этих разрабов, я же по логике не совсем даунидзе(раз меня взяли работать туда) и должен посмотреть, выгодно ли ставить денуво

Скорее всего выглядит картина так

1)Ставим денуво, небольшая часть комьюнити поноет и хер с ними

2)Не ставим денуво

Я хз какими формулами они там прибыль вычисляют,но видимо 1 вариант в итоге принесет больше денег

Каждое действие разраба - издателя направлено на лутать бабосики, пока что видимо с денуво больше бабок по их мнению/их аналитическому отделу

-2
вупсич пупсич

Да это нытье пиратов.

Я давно покупаю или не покупаю. Нет разницы есть защита или нет.

Хотя как лицушник, я против защиты. Комунити игроков должно быть большим, моды, гайды и так далее. Но писать это при каждом удобном случае не вижу смысла.

-2