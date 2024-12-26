Sniper Elite: Resistance будет использовать DRM Denuvo

В магазине Steam на странице игры Sniper Elite: Resistance появилась информация о том, что новинка получит защиту от копирования Denuvo. Неудивительно, ведь учитывая, что Rebellion всегда внедряет эту защиту в свои игры и не удаляет ее после взлома, в отличие от многих других разработчиков.
Сюжет Sniper Elite: Resistance разворачиваться в то же время, что и в Sniper Elite 5. Геймерам предстоит погрузиться в атмосферу Второй мировой войны и выполнить сложную задачу — уничтожить мощное оружие фашистов, способное изменить ход войны.
Студия обещает полноценную сюжетную кампанию, режимы "Лазутчик Оси" и "Выживание", новые типы миссий и уникальное оружие. Обещают также улучшить физическую модель и сделать баллистику более реальной.
Sniper Elite Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, на релизе игра будет доступна в каталоге Xbox Game Pass. Доступен текстовый перевод на русский язык.
да кому это го8но надо,вы на рожу его посмотрите
Мужик не мужик если он не урод >:D
А это не мужик...
Пофек на лица мужиков, у нас у самих не лучше. А вот женщин нужно топовых.
И даром не надо!
та достали, уже какая по счёту часть
Удачи с релизом, ребятки
в какую-то часть пробовал играть, своеобразный опыт. Да вроде эффект приятный, когда показывают как поля в бошку залетает, но кроме это эффекта по сути и нет ничего хорошего, сделано всё крайне дешмански и коряво. Так что через полчаса снёс её.
Кринжово
Да пох вообще на денуво, хоть в каждую игру поставьте её
Если игра интересна, то я куплю
Если не интересна, то не куплю
Такой шум из за какой то защиты
Лучше бы сами игры так обсуждали,а не защиту к ней
Если вдруг кому то игра все же нужна эта, то геймпасс за 100р ваш выход
В первую очередь негатив к Денуво из-за того что оно садит FPS
Я думаю это не у всех. Или наоборот редко у кого
Ну вот прикинь я аналитик этих разрабов, я же по логике не совсем даунидзе(раз меня взяли работать туда) и должен посмотреть, выгодно ли ставить денуво
Скорее всего выглядит картина так
1)Ставим денуво, небольшая часть комьюнити поноет и хер с ними
2)Не ставим денуво
Я хз какими формулами они там прибыль вычисляют,но видимо 1 вариант в итоге принесет больше денег
Каждое действие разраба - издателя направлено на лутать бабосики, пока что видимо с денуво больше бабок по их мнению/их аналитическому отделу
Да это нытье пиратов.
Я давно покупаю или не покупаю. Нет разницы есть защита или нет.
Хотя как лицушник, я против защиты. Комунити игроков должно быть большим, моды, гайды и так далее. Но писать это при каждом удобном случае не вижу смысла.