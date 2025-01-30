Состоялся полноценный релиз снайперского шутера Sniper Elite: Resistance

Rebellion сегодня выпустила Sniper Elite: Resistance, последнюю часть в определяющей жанр франшизе. Sniper Elite: Resistance уже доступна для игры на Game Pass, а также для покупки как в цифровом, так и в физическом формате на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 и PlayStation 4, Windows PC и PC в Steam и Epic Games Store.

В Sniper Elite: Resistance Гарри Хоукер, агент Управления специальных операций (SOE), впервые в серии берет на себя ведущую роль, поскольку он обнаруживает коварное новое Wunderwaffe — нечто настолько мощное, что оно гарантирует нацистам победу в войне. Эта новая отдельная история идет параллельно событиям Sniper Elite 5 и обращает внимание на скрытую войну, вдали от линии фронта, глубоко в сердце оккупированной Франции.