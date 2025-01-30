Состоялся полноценный релиз снайперского шутера Sniper Elite: Resistance

Rebellion сегодня выпустила Sniper Elite: Resistance, последнюю часть в определяющей жанр франшизе. Sniper Elite: Resistance уже доступна для игры на Game Pass, а также для покупки как в цифровом, так и в физическом формате на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 и PlayStation 4, Windows PC и PC в Steam и Epic Games Store.
В Sniper Elite: Resistance Гарри Хоукер, агент Управления специальных операций (SOE), впервые в серии берет на себя ведущую роль, поскольку он обнаруживает коварное новое Wunderwaffe — нечто настолько мощное, что оно гарантирует нацистам победу в войне. Эта новая отдельная история идет параллельно событиям Sniper Elite 5 и обращает внимание на скрытую войну, вдали от линии фронта, глубоко в сердце оккупированной Франции.
Так то игру стоило бы назвать Sniper Elite 5: Часть 2, потому что она больше похожа на DLC :) В целом это не так уж плохо, ведь пятая часть была отличной. Но вот ставить на это ценник, как на полноценную AAA-игру, минимум смело XD. Хорошо, что хоть есть всякие сайты с активашкамими, такие как стимрент.В остальном же все ок, завезли 9 полноценных миссий в основной игре и какие то допы ,пока на уровне 5 части
Шляпа.
Лицо у гг конечно караул
Ну вот кому всё это надо сейчас, когда челпаука 2 выпустили. Это самоубийцы что ли? Мало провалов так эти туда же. Я как то прикинул получается Я в первого снайпера играл уже почти 20 лет назад) Прикольно помню было растяжки ставить, и танки взрывать выстрелив в горловину бензобака)
Игра очень сильно уступает предыдущим частям и при том, что она сделана на основе 5 части. Слабые локации и история... Короче, мой обзор есть в стиме... Но лучше уж опробовать игру в xbox game pass