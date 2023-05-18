Новый трейлер Snowbreak: Containment Zone с датой релиза вайфу-шутера ©

Сегодня Seasun Games объявила дату выхода своей free-to-play игры Snowbreak: Containment Zone. Игра выйдет для ПК, iOS и Android 20 июля. Сегодня мы также узнали, что игра будет доступна в Epic Games Store помимо мобильного и собственного отдельного клиента для ПК.

Объявление даты выхода сопровождалось новым трейлером, который вы можете посмотреть ниже, демонстрирующим краткий обзор игрового процесса.

События игры происходят в 2057 году в мире, где колоссальные человекоподобные существа, называемые Титанами, напали и вызвали массовые разрушения. Кроме того, необычное вещество, похожее на снег и обладающее загрязняющими свойствами, начало сеять хаос. Чтобы сдержать этот загадочный снегопад, корпорация Yggdrasil построила вокруг пораженной территории стену, известную как Зона Зеро, и запечатала ее. Для борьбы с Титанами и предотвращения распространения вещества, было создано специальное подразделение под названием "Хеймдалль". Игра разработана на движке Unreal Engine 4.