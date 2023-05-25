Ролевой вайфу-шутер Snowbreak: Containment Zone представляет Фрицию Игнис с новым трейлером ©

Seasun Games выпустила новый трейлер своей free-to-play игры под названием Snowbreak: Containment Zone. Трейлер представляет еще одного из играбельных персонажей, члена Heimdall Force Фрицию Игнис, которая описывается как "гений, способный решить любую проблему".

На английском языке ее озвучивает Холли Тейлор, а на японском - Сиори Изава, которую вы можете знать по ролям Дионы в Genshin Impact, Кафуру в Senran Kagura, Почиты в "Человеке-бензопиле" и др.

Snowbreak: Containment Zone - это free-to-play игра для ПК, iOS и Android, которая выйдет 20 июля. Она была разработана на движке Unreal Engine 4 и уже преодолела миллион предварительных регистраций, что, безусловно, лестно для совершенно новой игры от разработчика, о котором большинство из нас никогда раньше не слышали.