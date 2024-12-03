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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 3 675 оценок

В игру SnowRunner добавлены новые грузовики и названо место действия следующего дополнения

Pavel Rally

В набор Kenworth Dual Pack для SnowRunner входят два грузовика от Kenworth (шоссейный T880 и сверхмощный C500), а также виниловая плёнка для каждого из них.

Шоссейный грузовик Kenworth T880 станет вашим разноплановым помощником благодаря широкому выбору двигателей, которые позволят экономить топливо и развивать отличную скорость на дорогах. Кроме того, машина снабжена постоянной блокировкой дифференциала и высокой подвеской.

Сверхмощный Kenworth C500 отличается превосходной маневренностью даже в условиях бездорожья и станет надёжным и удобным грузовиком для самых сложных заданий — и это несмотря на то, что на него можно поставить только базовую подвеску.

В набор Kenworth Dual Pack также входят два уникальных бортовых модуля для рам T880 и C500, которые имеют 3 и 2 ячейки для груза соответственно.

Местом действия следующего дополнения под названием Нефть и Грязь, станет Канада, суровые заснеженные земли Квебека, которые бросят вызов на уровне Амура и Кольского полуострова!

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
vall-i

Уже четыре года игре, а у меня 50 процентов прохождения, вечная игра(для меня).И альтернатив нет, пускай добавляют!

11
K0t Felix

Думаю, Snowrunner будут доить по крайней мере ещё один год

6
MildLykaios

Как скачать здесь файлики на них?

1
Pavel Rally

Это официальное дополнение, в ближайшее время на торрентах появится обновлённая версия игры с этими грузовиками.

0
kotasha

Дорого конечно у них длц стоят, хотя ещё 1 сезон не пройден очень долго туда сюда ездит.

1
rmbox

"...на уровне Амура и Кольского полуострова!" - мне кажется самые унылые и не интересные карты. Помню ездить можно было только на брюхе и только на лебедке, на каждом повороте либо завал, либо обвал, либо тонкий лед, либо какой-то синий непроходимый снег. Если этот регион будет такой же, то тут не чем хвастаться

1
vall-i

Кольский прикольный, ещё музыка, очень удачная; такая тоска брала, выпить хотелось и плакать.))

А от Амура хотелось просто плакать, до сих пор его не прошёл.

0