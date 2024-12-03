В игру SnowRunner добавлены новые грузовики и названо место действия следующего дополнения

В набор Kenworth Dual Pack для SnowRunner входят два грузовика от Kenworth (шоссейный T880 и сверхмощный C500), а также виниловая плёнка для каждого из них.



Шоссейный грузовик Kenworth T880 станет вашим разноплановым помощником благодаря широкому выбору двигателей, которые позволят экономить топливо и развивать отличную скорость на дорогах. Кроме того, машина снабжена постоянной блокировкой дифференциала и высокой подвеской.



Сверхмощный Kenworth C500 отличается превосходной маневренностью даже в условиях бездорожья и станет надёжным и удобным грузовиком для самых сложных заданий — и это несмотря на то, что на него можно поставить только базовую подвеску.

В набор Kenworth Dual Pack также входят два уникальных бортовых модуля для рам T880 и C500, которые имеют 3 и 2 ячейки для груза соответственно.

Местом действия следующего дополнения под названием Нефть и Грязь, станет Канада, суровые заснеженные земли Квебека, которые бросят вызов на уровне Амура и Кольского полуострова!