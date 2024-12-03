В игру SnowRunner добавлены новые грузовики и названо место действия следующего дополнения

В набор Kenworth Dual Pack для SnowRunner входят два грузовика от Kenworth (шоссейный T880 и сверхмощный C500), а также виниловая плёнка для каждого из них.
Шоссейный грузовик Kenworth T880 станет вашим разноплановым помощником благодаря широкому выбору двигателей, которые позволят экономить топливо и развивать отличную скорость на дорогах. Кроме того, машина снабжена постоянной блокировкой дифференциала и высокой подвеской.
Сверхмощный Kenworth C500 отличается превосходной маневренностью даже в условиях бездорожья и станет надёжным и удобным грузовиком для самых сложных заданий — и это несмотря на то, что на него можно поставить только базовую подвеску.
В набор Kenworth Dual Pack также входят два уникальных бортовых модуля для рам T880 и C500, которые имеют 3 и 2 ячейки для груза соответственно.
Местом действия следующего дополнения под названием Нефть и Грязь, станет Канада, суровые заснеженные земли Квебека, которые бросят вызов на уровне Амура и Кольского полуострова!
Уже четыре года игре, а у меня 50 процентов прохождения, вечная игра(для меня).И альтернатив нет, пускай добавляют!
Думаю, Snowrunner будут доить по крайней мере ещё один год
Как скачать здесь файлики на них?
Это официальное дополнение, в ближайшее время на торрентах появится обновлённая версия игры с этими грузовиками.
Дорого конечно у них длц стоят, хотя ещё 1 сезон не пройден очень долго туда сюда ездит.
"...на уровне Амура и Кольского полуострова!" - мне кажется самые унылые и не интересные карты. Помню ездить можно было только на брюхе и только на лебедке, на каждом повороте либо завал, либо обвал, либо тонкий лед, либо какой-то синий непроходимый снег. Если этот регион будет такой же, то тут не чем хвастаться
Кольский прикольный, ещё музыка, очень удачная; такая тоска брала, выпить хотелось и плакать.))
А от Амура хотелось просто плакать, до сих пор его не прошёл.