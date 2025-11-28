ЧАТ ИГРЫ
Solo Leveling: Arise Overdrive 24.11.2025
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Аниме
7.5 147 оценок

0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для Solo Leveling: Arise Overdrive

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-фикс (взлом) для Solo Leveling: Arise Overdrive, который позволяет пиратам бесплатно насладиться игрой.

Overdrive-версия предлагает расширенный сюжет с дополнительными главами и новыми испытаниями для Сон Чину на его пути к званию сильнейшего охотника. Игроки смогут погрузиться как в пересказ оригинального вебтуна, так и в уникальные события, созданные специально для игры.

Проект делает ставку на динамичный экшен. Бои строятся на комбинации выбранного оружия и умений, а успех зависит от своевременных уклонений, точных парирований и грамотного подбора навыков. Разветвлённое древо способностей содержит восемь направлений развития, позволяя формировать собственный стиль ведения сражений.

Отдельное внимание уделено становлению Сон Чину как будущего Монарха теней. Пробуждение открывает доступ к новым возможностям, а система эволюции позволяет адаптироваться к любым боевым ситуациям и менять стратегию по мере роста героя.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

14
10
Комментарии:  10
Alex_Tero

Тот случай, когда о существовании данной игры узнал только после этой новости.

5
ratte88

Ей даже недели нет, неудивительно.

J a r v i s

Уже 2-й взломщик? Просыпаются ребята, надеюсь скоро снова будет золотой век пиратства, когда Денуво будут удалять в первую неделю после выхода игры.

2
AceTheKing

Здесь не Denuvo, а онлайн-привязка. 0xdeadc0de делает онлайн-взломы уже довольно давно.

3
Nodas
Уже 2-й взломщик

В смысле 2 ? У игры никакой деново и не было

1
Canek77-93

Это не взлом, а обход в стиме, подмена запуска игры на бесплатную.

1
нитгитлистер

поднять флаги))

1
FlyRazer

Ни ссылки ни нормального пояснения. Диз

1
Пользователь ВКонтакте

// Кирилл Тимохин

Niphestotel

Если это реально, то почему так мало игр ломают которые только на онлайне держаться?