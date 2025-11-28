0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для Solo Leveling: Arise Overdrive

Как стало известно, пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-фикс (взлом) для Solo Leveling: Arise Overdrive, который позволяет пиратам бесплатно насладиться игрой.
Overdrive-версия предлагает расширенный сюжет с дополнительными главами и новыми испытаниями для Сон Чину на его пути к званию сильнейшего охотника. Игроки смогут погрузиться как в пересказ оригинального вебтуна, так и в уникальные события, созданные специально для игры.
Проект делает ставку на динамичный экшен. Бои строятся на комбинации выбранного оружия и умений, а успех зависит от своевременных уклонений, точных парирований и грамотного подбора навыков. Разветвлённое древо способностей содержит восемь направлений развития, позволяя формировать собственный стиль ведения сражений.
Отдельное внимание уделено становлению Сон Чину как будущего Монарха теней. Пробуждение открывает доступ к новым возможностям, а система эволюции позволяет адаптироваться к любым боевым ситуациям и менять стратегию по мере роста героя.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Тот случай, когда о существовании данной игры узнал только после этой новости.
Ей даже недели нет, неудивительно.
Уже 2-й взломщик? Просыпаются ребята, надеюсь скоро снова будет золотой век пиратства, когда Денуво будут удалять в первую неделю после выхода игры.
Здесь не Denuvo, а онлайн-привязка. 0xdeadc0de делает онлайн-взломы уже довольно давно.
В смысле 2 ? У игры никакой деново и не было
Это не взлом, а обход в стиме, подмена запуска игры на бесплатную.
поднять флаги))
Ни ссылки ни нормального пояснения. Диз
// Кирилл Тимохин
Если это реально, то почему так мало игр ломают которые только на онлайне держаться?