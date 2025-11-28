0xdeadc0de выпустил онлайн-взлом для Solo Leveling: Arise Overdrive

Как стало известно, пользователь 0xdeadc0de выпустил онлайн-фикс (взлом) для Solo Leveling: Arise Overdrive, который позволяет пиратам бесплатно насладиться игрой.

Overdrive-версия предлагает расширенный сюжет с дополнительными главами и новыми испытаниями для Сон Чину на его пути к званию сильнейшего охотника. Игроки смогут погрузиться как в пересказ оригинального вебтуна, так и в уникальные события, созданные специально для игры.

Проект делает ставку на динамичный экшен. Бои строятся на комбинации выбранного оружия и умений, а успех зависит от своевременных уклонений, точных парирований и грамотного подбора навыков. Разветвлённое древо способностей содержит восемь направлений развития, позволяя формировать собственный стиль ведения сражений.

Отдельное внимание уделено становлению Сон Чину как будущего Монарха теней. Пробуждение открывает доступ к новым возможностям, а система эволюции позволяет адаптироваться к любым боевым ситуациям и менять стратегию по мере роста героя.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.