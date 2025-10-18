Netmarble представила тизер кроссовера Solo Leveling: Arise и Фрирен

Компания Netmarble представила тизер предстоящего сотрудничества между экшен-RPG Solo Leveling: Arise и популярным аниме-сериалом Провожающая в последний путь Фрирен.

В рамках события, которое стартует 23 октября, в игру будут добавлены три главных героя из вселенной Фрирен. Игроки смогут получить в свои отряды саму эльфийскую волшебницу Фрирен, ее ученицу Ферн и воина Штарка, которые появятся в Solo Leveling: Arise в качестве игровых персонажей-охотников. Анонс сопровождался выпуском короткого тизер-трейлера, демонстрирующего грядущее пополнение.

Для игроков, ожидающих событие, уже открыта предварительная регистрация на обновление. Участники смогут получить награды после начала коллаборации. Конкретные детали о бонусах за предрегистрацию и содержании самого ивента разработчики предоставят позже.