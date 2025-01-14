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SOMA 22.09.2015
Адвенчура, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.4 1 194 оценки

Хорроры от Frictional Games выйдут на Nintendo Switch

butcher69
Новости

Студия Abylight совместно с Frictional Games анонсировала выход популярных игр жанра ужасов на Nintendo Switch. Среди них — культовые SOMA, Amnesia: Rebirth, Amnesia: The Bunker и физическое издание Amnesia: Collection.

Что ждёт игроков?

  • SOMA — научно-фантастический ужастик, действие которого происходит в подводной станции. Игра заставляет задуматься о природе сознания и выживания в условиях неизведанных угроз.
  • Amnesia: Rebirth переносит игроков в алжирскую пустыню, где страх становится главным врагом. Чтобы выжить, необходимо исследовать мрачный мир, избегать монстров и разгадывать загадки.
  • Amnesia: The Bunker разворачивается в мрачных коридорах времен Первой мировой войны. Вас преследует монстр, управляемый искусственным интеллектом. Основное внимание уделено поиску ресурсов и поддержанию света.
  • Amnesia: Collection включает в себя The Dark Descent, A Machine for Pigs и дополнение Justine.

Игра Amnesia: Collection станет первым физическим изданием серии для Switch. Точные даты выхода остальных игр пока не раскрыты.

Все анонсированные проекты уже доступны на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Rebirth и The Bunker также можно приобрести на Xbox Series. Выход на Switch откроет доступ к этим хоррорам для еще более широкой аудитории.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

физическое, это то самое где одна игра а другие качай?)))😊👍 // Mikhail Tsyganov

3
AnimeKillMen

что правда то правда, современные физические издания для "особых" людей создают

2
Tiger Goose

А как же серия Penumbra?

1
K0t Felix

Да, именно с неё начался трудовой путь Frictional Games

1