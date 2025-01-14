Хорроры от Frictional Games выйдут на Nintendo Switch

Студия Abylight совместно с Frictional Games анонсировала выход популярных игр жанра ужасов на Nintendo Switch. Среди них — культовые SOMA, Amnesia: Rebirth, Amnesia: The Bunker и физическое издание Amnesia: Collection.

Что ждёт игроков?

SOMA — научно-фантастический ужастик, действие которого происходит в подводной станции. Игра заставляет задуматься о природе сознания и выживания в условиях неизведанных угроз.

Amnesia: Rebirth переносит игроков в алжирскую пустыню, где страх становится главным врагом. Чтобы выжить, необходимо исследовать мрачный мир, избегать монстров и разгадывать загадки.

Amnesia: The Bunker разворачивается в мрачных коридорах времен Первой мировой войны. Вас преследует монстр, управляемый искусственным интеллектом. Основное внимание уделено поиску ресурсов и поддержанию света.

Amnesia: Collection включает в себя The Dark Descent, A Machine for Pigs и дополнение Justine.

Игра Amnesia: Collection станет первым физическим изданием серии для Switch. Точные даты выхода остальных игр пока не раскрыты.

Все анонсированные проекты уже доступны на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Rebirth и The Bunker также можно приобрести на Xbox Series. Выход на Switch откроет доступ к этим хоррорам для еще более широкой аудитории.