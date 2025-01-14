Хорроры от Frictional Games выйдут на Nintendo Switch

Студия Abylight совместно с Frictional Games анонсировала выход популярных игр жанра ужасов на Nintendo Switch. Среди них — культовые SOMA, Amnesia: Rebirth, Amnesia: The Bunker и физическое издание Amnesia: Collection.
Что ждёт игроков?
- SOMA — научно-фантастический ужастик, действие которого происходит в подводной станции. Игра заставляет задуматься о природе сознания и выживания в условиях неизведанных угроз.
- Amnesia: Rebirth переносит игроков в алжирскую пустыню, где страх становится главным врагом. Чтобы выжить, необходимо исследовать мрачный мир, избегать монстров и разгадывать загадки.
- Amnesia: The Bunker разворачивается в мрачных коридорах времен Первой мировой войны. Вас преследует монстр, управляемый искусственным интеллектом. Основное внимание уделено поиску ресурсов и поддержанию света.
- Amnesia: Collection включает в себя The Dark Descent, A Machine for Pigs и дополнение Justine.
Игра Amnesia: Collection станет первым физическим изданием серии для Switch. Точные даты выхода остальных игр пока не раскрыты.
Все анонсированные проекты уже доступны на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Rebirth и The Bunker также можно приобрести на Xbox Series. Выход на Switch откроет доступ к этим хоррорам для еще более широкой аудитории.
физическое, это то самое где одна игра а другие качай?)))😊👍 // Mikhail Tsyganov
что правда то правда, современные физические издания для "особых" людей создают
А как же серия Penumbra?
Да, именно с неё начался трудовой путь Frictional Games