Стал доступен саундтрек научно-фантастического приключения Somerville

Thunderful и JUMPSHIP объявили о выпуске оригинального саундтрека Somerville от исполнителя Доминика Шарпантье. Саундтрек Somerville доступен на следующих потоковых платформах: Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok/TikTok Music/Resso/Luna, YouTube Music, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, iHeartRadio, Claro Música, Saavn, Boomplay, Anghami, KKBox, NetEase, Tencent, Qobuz, Joox, Kuack Media, Яндекс Музыка (бета), Adaptr, Flo, MediaNet, Snapchat.

В этом повествовательном научно-фантастическом приключении вы попадаете в мир, пострадавший от потустороннего вторжения. Откройте для себя интимные последствия крупномасштабного конфликта, исследуя богатый и атмосферный мир, преобразованный катастрофой, на пути к тому, чтобы снова объединить свою семью.

Пока вы исследуете Сомервилль, разрушения, оставленные вторгшимися инопланетными силами и теми, кто сопротивлялся, расскажут свою собственную историю без единого слова. Инопланетные формы жизни, от которых вам придется бежать или прятаться в этом приключении, могут просто дать подсказки, позволяющие еще глубже проникнуть в истинный смысл этого конфликта и открыть множество концовок, которые помогут раскрыть истинное значение странных событий, свидетелем которых вы являетесь.