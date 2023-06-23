Авторы Sonic Superstars показали дополнение с обликами LEGO ©

Сегодняшнее мероприятие Sonic Central, посвященное 32-му дню рождения франшизы Sonic, содержало несколько довольно интересных новостей, касающихся Sonic Superstars. Похоже, что игра получит некий кроссовер DLC с Lego Sonic, включая эксклюзивный скин Lego Eggman, если вы оформите предварительный заказ на Sonic Superstars.

Мы увидели, как Соник пробегает через портал, и в этот момент он превращается в фигурку Лего. Затем он сражается с лего-версией Эггмана, уничтожая безумного ученого, как вы и ожидали от Соника. Затем Sega сообщает, что в Sonic Superstars появится эксклюзивный скин Lego Eggman, который вы получите, если оформите предварительный заказ на игру.

В игре Sonic Superstars вам предстоит пройти через мистические острова Нортстар в совершенно новом классическом 2D платформере про Соника на высокой скорости. Играйте за Соника, Хвоста, Наклза и Эми Роуз и используйте все новые способности Изумруда, чтобы двигаться и атаковать новыми динамичными способами. Пройдите великолепные, невиданные ранее окружения в одиночку или с тремя другими игроками и остановите доктора Эггмана, Фанга и нового загадочного противника от превращения гигантских животных острова в Бэдников, пока не стало слишком поздно!