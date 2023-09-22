Геймплейный трейлер боевого режима в Sonic Superstars ©

На выставке TGS 2023 компании Sonic Team и Arzest поделились новой информацией о Sonic Superstars, в том числе о новом режиме Battle Mode. Как показано в трейлере, режим поддерживает до четырех игроков локально (с возможностью игры с ботами) или до восьми игроков онлайн. При игре по сети можно либо создать свою комнату, либо присоединиться к ней.

В начале игры вы получаете базовый Metal Fighter, но можете настраивать его, используя различные детали. Есть также скины для известных персонажей, таких как металлический Соник, металлический Наклз и т.д. Дополнительные детали открываются, если потратить медали, заработанные в кампании, но они носят чисто косметический характер.

Матчи состоят из трех случайных мини-игр или "этапов": от гонки наперегонки с целью достичь цели до расстрела врагов пулями в Zap Scrap или сбора звезд за отведенное время в Star Snatcher. После каждого раунда начисляются очки, и игрок, набравший их больше всех в конце, побеждает.

Sonic Superstars выходит 17 октября для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.