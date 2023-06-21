Sega представила новый трейлер к предстоящей двухмерной Sonic Superstars ©

Издательство Sega выпустило новый трейлер к предстоящей двухмерной сайдскроллинговой игре Sonic Superstars. Новый трейлер был показан во время недавнего Nintendo Direct, демонстрируя некоторые игровые процессы из предстоящей игры.

В трейлере показаны некоторые новые возможности Sonic Superstars, включая возможность локальной кооперативной игры для четырех игроков на одной системе, что является первым для франшизы Sonic. В трейлере также показаны различные игровые персонажи, смешивающие и сочетающие свои способности для борьбы с врагами и преодоления трудностей на платформе.

Sonic Superstars была анонсирована ранее в этом месяце с трейлером. Помимо сайдскроллинговых уровней, вдохновленных классическими 2D-играми про Соника, в Sonic Superstars, судя по всему, будет множество бонусных уровней и мини-игр.

Продюсер Такаси Иидзука недавно рассказал о геймплее Sonic Superstars и о том, что в коллекции уровней не будет ничего такого, что мы уже видели в двухмерных сайдскроллинговых играх Sonic. Вместо классических уровней, таких как Green Hill Zone, в предстоящей игре будут представлены новые уровни со своими собственными отличительными визуальными стилями.

Sonic Superstars выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в конце 2023 года.