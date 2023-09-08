SEGA выпустила новый клип на саундтрек Sonic Superstars

Чтобы еще больше укрепить ожидание запуска Sonic Superstars 17 октября, SEGA сегодня выпустила видео с музыкой композитора Ринтаро Сома. В треке используются звуки с островов Северной звезды, в частности из первого акта зоны карнавала пинбола, чтобы дать поклонникам возможность почувствовать разнообразную музыку игры.
Соник и его друзья начинают свое путешествие на прекрасных островах Полярной звезды, мистическом месте, полном совершенно новых локаций и места для новой захватывающей истории. Гигантские существа, захватывающие приключения и злые планы доктора Эггмана ждут Соника и его друзей, которые теперь могут получить так называемые Изумрудные силы, собирая Изумруды Хаоса.
Почти то же самое, что и более двух десятков лет назад)