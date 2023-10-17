Состоялся релиз красочного платформера Sonic Superstars

Двухмерный платформер, в котором вы можете играть за Соника и его друзей: Тейлза, Эми Роуз и Наклза. Ваша задача — остановить злодейский план доктора Эггмана и его союзника Фанга, которые хотят захватить острова Северной Звезды. Вы можете сражаться с ними как в одиночку, так и вместе с тремя другими игроками в кооперативном режиме.

Игра сочетает в себе классический геймплей Соника с современной 3D-графикой и новыми возможностями.