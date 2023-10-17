Состоялся релиз красочного платформера Sonic Superstars

Компании Sega и Sonic Team объявили о том, что их новейший двухмерный платформер Sonic Superstars уже доступен для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.
Sonic Superstars - это совершенно новое 2D-приключение с участием Соника, Тейлза, Наклза и Эми, действие которого разворачивается на островах Северной звезды. Среди новых геймплейных возможностей - изумрудные силы, которые появляются после получения изумрудов Хаоса, например, возможность создавать клонов или взбираться на водопады.
Кроме того, заметно улучшилось визуальное оформление игры, а в качестве антагониста в Sonic Superstars появится снайпер Клык из старых комиксов и видеоигр о Сонике Ежике, таких как Sonic the Hedgehog Triple Trouble.
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для смартфонов самое то