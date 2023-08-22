В японском Amazon появилась возможная дата выхода Sonic Superstars

Новую игру про Соника планируют выпустить 27 октября 2023 года.

В японском Amazon появилась возможная дата выхода Sonic Superstars — платформера про приключения Соника, который сочетает в себе 2D- и 3D-графику. Новую игру про синего ежа планируют выпустить 27 октября 2023 года.

Sonic Superstars также покажут во время церемонии открытия выставки gamescom 2023, которая начнется 22 августа 2023 года в 21:00 по московскому времени. На Opening Night Live разработчики и раскроют официальную дату выхода игры.

Sonic Superstars расскажет об архипелаге, на котором обитают огромные животные. Доктор Эггман, Клык и новый загадочный злодей хотят превратить их в роботов ради уничтожения мира.

Sonic Superstars должна выйти осенью 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.