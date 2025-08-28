The Soul - демо уже доступно в VK Play!

Друзья, это свершилось 🙌

Проект The Soul, который мы создаём совместно с Red Star Games обзавёлся демо. Скачать и опробовать можно уже сейчас.

В новой версии мы добавили экспериментальную механику — управление голосом в диалогах.

💬 Нам очень важна ваша обратная связь: пишите, делитесь впечатлениями, кидайте фидбэк — это помогает нам делать игру лучше.

Смотрите трейлер:

И если The Soul вам понравилась, то не забывайте добавить игру в желаемое — в Steam и VK Play. Это реально помогает развитию проекта.

VK Play — здесь.

Steam: