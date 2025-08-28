The Soul - демо уже доступно в VK Play!

Друзья, это свершилось 🙌
Проект The Soul, который мы создаём совместно с Red Star Games обзавёлся демо. Скачать и опробовать можно уже сейчас.
В новой версии мы добавили экспериментальную механику — управление голосом в диалогах.
💬 Нам очень важна ваша обратная связь: пишите, делитесь впечатлениями, кидайте фидбэк — это помогает нам делать игру лучше.
Смотрите трейлер:
И если The Soul вам понравилась, то не забывайте добавить игру в желаемое — в Steam и VK Play. Это реально помогает развитию проекта.
VK Play — здесь.
Steam:
Эммм...
ну да впринципе могут и оп*здюлится при том что юристы заметят этот момент
Нечего не будет... Основные аспекты постера можно копировать, а вот название, персонажей и тд... нельзя. Так что пускай себе копирую кого хотят, продажи им это не повысит
ну да то то за ролики и за арты резня идет...
только если кто спутает...
недоFarenheit какой-то
Вроде новости про игры смотрю но про эту первый раз слышу .
Они делали игру по сериалу сверхъестественное. Но правообладатель их послал в далёкое пешее мол не надо нам игр по сверхам, от чего они забили болт и выпустили по итогу первый эпизод так, на халяву, дабы труд не пропал. А что бы денег теперь заработать сделали такой аналог, тут тоже охотник за нечестью и тд.
Ну смотрится пока что не так плохо как смута , посмотрим что будет в геймплее .