The Soul 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.4 39 оценок

The Soul - демо уже доступно в VK Play!

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Друзья, это свершилось 🙌

Проект The Soul, который мы создаём совместно с Red Star Games обзавёлся демо. Скачать и опробовать можно уже сейчас.

В новой версии мы добавили экспериментальную механику — управление голосом в диалогах.

💬 Нам очень важна ваша обратная связь: пишите, делитесь впечатлениями, кидайте фидбэк — это помогает нам делать игру лучше.

Смотрите трейлер:

И если The Soul вам понравилась, то не забывайте добавить игру в желаемое — в Steam и VK Play. Это реально помогает развитию проекта.

VK Play — здесь.

Steam:

25
9
Комментарии: 9
AlexFoRestor

Эммм...

11
Alex40001

ну да впринципе могут и оп*здюлится при том что юристы заметят этот момент

8
Neko-Aheron Alex40001

Нечего не будет... Основные аспекты постера можно копировать, а вот название, персонажей и тд... нельзя. Так что пускай себе копирую кого хотят, продажи им это не повысит

5
Alex40001 Neko-Aheron

ну да то то за ролики и за арты резня идет...

только если кто спутает...

5
Alex40001

недоFarenheit какой-то

8
Mad_cloud

Вроде новости про игры смотрю но про эту первый раз слышу .

2
PersonalBarnabas

Они делали игру по сериалу сверхъестественное. Но правообладатель их послал в далёкое пешее мол не надо нам игр по сверхам, от чего они забили болт и выпустили по итогу первый эпизод так, на халяву, дабы труд не пропал. А что бы денег теперь заработать сделали такой аналог, тут тоже охотник за нечестью и тд.

1
жмё

Ну смотрится пока что не так плохо как смута , посмотрим что будет в геймплее .

1