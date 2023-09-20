Вышел анонсирующий трейлер Soul Covenant ©

Thirdverse выпустила первый полноценный трейлер тактической игры в виртуальной реальности Soul Covenant.

Действие происходит в пустынной Японии недалекого будущего, где человечество ведет ожесточенную битву с машинами. Вы играете за улучшенных людей, называемых «Аватарами», которые стоят на страже остатка человечества. Оружие, с которым вы пускаетесь в бой, создано из останков павших товарищей. Оно имеет две разные формы, что обеспечивает разнообразные стили боя, дальность действия и силу.

Трейлер дает лишь краткое представление об игровом процессе, но играбельный билд проекта будет представлен на следующей неделе на Tokyo Game Show.

Soul Covenant выйдет для PlayStation VR2, PC (Steam) и QUest 2 в начале 2024 года.