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Soulframe TBA
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.5 49 оценок

17 минут геймплея Soulframe от авторов Warframe

monk70
Новости

Сегодня Soulframe получила новую демонстрацию игрового процесса, а вместе с ней и объявление об открытом бета-тестировании. Все заинтересованные игроки смогут присоединиться и опробовать игру осенью 2024 года.

Сама демонстрация игрового процесса провела зрителей через ранние моменты игры (включая создание персонажа), перетекла в бои, а также в базовое исследование. В общих чертах, это простая демонстрация, направленная на то, чтобы дать потенциальным игрокам представление об общей атмосфере и игровом процессе, присутствующих в Soulframe.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Thinker_724

Если бесплатно без подписок и т.д. то х.з. т.к. муть пока непонятная и не интригующая...

4
Mr Merlegant

Да, какая то каша томная…

0
JohnTornton

а у них есть подписки? в варфрейме абсолютно всё можно бесплатно получить
эта игра тоже будет фри ту плей

0
Александр Дантес

В самом варфрэйме есть "демо" режим отдельный от основной игры кто желает может спокойно затестить как всё приблизительно будет выглядеть.

0
Амид Мун

Интересный проект. Но в свете нынешних релизов подождём, посмотрим

1
JohnTornton

ничё нового

0