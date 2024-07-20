17 минут геймплея Soulframe от авторов Warframe

Сегодня Soulframe получила новую демонстрацию игрового процесса, а вместе с ней и объявление об открытом бета-тестировании. Все заинтересованные игроки смогут присоединиться и опробовать игру осенью 2024 года.
Сама демонстрация игрового процесса провела зрителей через ранние моменты игры (включая создание персонажа), перетекла в бои, а также в базовое исследование. В общих чертах, это простая демонстрация, направленная на то, чтобы дать потенциальным игрокам представление об общей атмосфере и игровом процессе, присутствующих в Soulframe.
Если бесплатно без подписок и т.д. то х.з. т.к. муть пока непонятная и не интригующая...
Да, какая то каша томная…
а у них есть подписки? в варфрейме абсолютно всё можно бесплатно получить
эта игра тоже будет фри ту плей
В самом варфрэйме есть "демо" режим отдельный от основной игры кто желает может спокойно затестить как всё приблизительно будет выглядеть.
Интересный проект. Но в свете нынешних релизов подождём, посмотрим
ничё нового