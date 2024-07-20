17 минут геймплея Soulframe от авторов Warframe

Сегодня Soulframe получила новую демонстрацию игрового процесса, а вместе с ней и объявление об открытом бета-тестировании. Все заинтересованные игроки смогут присоединиться и опробовать игру осенью 2024 года.

Сама демонстрация игрового процесса провела зрителей через ранние моменты игры (включая создание персонажа), перетекла в бои, а также в базовое исследование. В общих чертах, это простая демонстрация, направленная на то, чтобы дать потенциальным игрокам представление об общей атмосфере и игровом процессе, присутствующих в Soulframe.