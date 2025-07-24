Команда Soulframe поделилась подробностями о создании своего фэнтезийного мира

На прошедшем TennoCon 2025 студия Digital Extremes представила расширенную демонстрацию геймплея своей грядущей фэнтезийной MMO Soulframe. После показа ведущий дизайнер Скотт МакГрегор и нарративный дизайнер Сидни Хиллс дали интервью, в котором рассказали о ключевых идеях и атмосфере проекта.

Разработчики описывают Soulframe как игру, сфокусированную на темах природы, восстановления и связи с предками. По словам Сидни Хиллс, это фэнтезийный мир об искуплении, романтизме и магии. Команда сознательно стремится отойти от мрачных и суровых трендов в жанре, предлагая игрокам более светлый и обнадёживающий опыт. Скотт МакГрегор добавил, что на фоне происходящего в реальном мире им хотелось создать игру, которая несет в себе позитивный заряд.

В представленном демо показали совместное прохождение миссии по исцелению гигантского предка-медведя Бромиуса от скверны. Игровой процесс включал в себя как исследование локаций и решение головоломок, так и сражения с противниками. Основной задачей было не просто уничтожение врагов, а очищение мира от негативного влияния.

Одной из ключевых механик, представленных на презентации, стала система Motes (Частиц). Это аналог модификаций для оружия и способностей, которые игроки смогут находить в мире и улучшать. Каждая Частица — это, по сути, душа предка, которая наделяет экипировку уникальными свойствами и позволяет гибко настраивать свой стиль игры.

Создатели также отметили, что стараются найти баланс между серьезностью повествования и более легкими, причудливыми элементами. В качестве примера был приведен компаньон игрока — летающая крыса-бабочка, получившая название флоппет. Подобные детали призваны добавить миру игры живости и уникального характера. Вдохновением для команды служат работы студии Ghibli, в частности Принцесса Мононоке, а также классические фэнтези-фильмы 80-х, такие как Легенда и Виллоу.