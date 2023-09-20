Контент и поддержка после запуска Soulframe будут аналогичны модели Warframe

Soulframe произвела впечатление на Tennocon в этом году демо-версией, демонстрирующей впечатляющую графику и игровой процесс игры. И хотя разработка следующей игры Digital Extremes, кажется, идет гладко, похоже, что студия уже думает о будущем игры, поскольку подтверждает, что поддержка Soulframe после запуска будет аналогична модели Warframe.
Выступая в последнем выпуске журнала PLAY Magazine (выпуск 32, ноябрь 2023 г.), главный креативный директор Стив Синклер сказал это, когда его спросили о контенте и поддержке Soulframe после запуска.
"Да. Я думаю, что геймеры могут быть справедливо утомлены некоторыми из существующих бизнес-моделей, но я надеюсь, что мы сможем сохранить репутацию Warframe как компании, где, когда выходит что-то крутое, [есть] общая положительная реакция: «Я не могу» поверьте, я получаю это бесплатно. Ладно, я куплю что-нибудь, потому что мне нравятся разработчики, или есть ужасная косметика, и я не могу без нее жить». Никаких преград нет».
Для тех, кто не знаком с тем, как команда обрабатывает контент в Warframe, все основные обновления были бесплатными, включая расширения, которые добавили в игру совершенно новые области открытого мира и некоторые другие функции.
Существует большое количество микротранзакций в виде косметики, ресурсов и даже улучшений, но в остальном игра полностью бесплатная, и весь значительный контент доступен бесплатно для каждого игрока.
Эти выпуски контента обычно выходят с интервалом в несколько месяцев, хотя Warframe развлекает игроков событиями и другими обновлениями между основными выпусками. Но когда происходит массовое выпадение контента, независимо от того, как он будет принят после релиза, многие могут согласиться с тем, что контент не соответствует стандартному выпуску GaaS, поскольку обычно это изменяющие игру выпуски, которые больше соответствуют платное расширение, а не бесплатное.
Soulframe в настоящее время находится в разработке, выход запланирован на конец 2024 года, а выпуск запланирован на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Я в шоке, с каких пор Warframe стал таким топовым? Всегда мне казалось бессмысленной дрочильней в псевдооткрытом мире, а тут такие новости.. успехов работягам.
Там не плохая такая фан база в варфрейме. Особенно на консолях.
Тоже не зашло, но в таких случаях я вспоминаю о том, что прохожу каждую часть фар край и не по разу. Каждому своё.