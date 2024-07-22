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Soulmask 31.05.2024
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.3 127 оценок

Продано 400 тысяч копий игры на выживание Soulmask

Simple Jack
Новости

Студия CampFire объявила, что Soulmask, вышедший 31 мая 2024 года выживач в стиле Conan Exiles, разошелся тиражом в 400 тыс. копий. В день релиза его приобрели 100 тысяч человек.

Разработчики рассказали о контенте, который появится в Soulmask в ближайшие три месяца. В обновлениях в игру добавят древний полигон для тренировки воинов. На нем можно будет сражаться с другими вождями. Также ожидается механика обликов, позволяющая менять костюмы персонажей, наборы разработчика и поддержка модификаций.

Помимо этого, авторы обещают добавить параплан, возможность захвата взрослых животных, а не детенышей, капсулу гибернации для хранения тел соклановцев и печь трансформации, необходимую для переработки инструментов. В ближайшее время команда подробнее расскажет о нововведениях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лидер_Мур

Прошел всю игру, 150 часов ушло, после Конона самое то.

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Shadow_Of_Phoenix

как вообще впечатление? ну давай сразу в сравнении с ведьмаком, чтоб сиськи не мять)

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