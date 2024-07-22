Продано 400 тысяч копий игры на выживание Soulmask

Студия CampFire объявила, что Soulmask, вышедший 31 мая 2024 года выживач в стиле Conan Exiles, разошелся тиражом в 400 тыс. копий. В день релиза его приобрели 100 тысяч человек.

Разработчики рассказали о контенте, который появится в Soulmask в ближайшие три месяца. В обновлениях в игру добавят древний полигон для тренировки воинов. На нем можно будет сражаться с другими вождями. Также ожидается механика обликов, позволяющая менять костюмы персонажей, наборы разработчика и поддержка модификаций.

Помимо этого, авторы обещают добавить параплан, возможность захвата взрослых животных, а не детенышей, капсулу гибернации для хранения тел соклановцев и печь трансформации, необходимую для переработки инструментов. В ближайшее время команда подробнее расскажет о нововведениях.