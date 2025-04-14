Soulmask выйдет из раннего доступа в 2025 году вместе с первым DLC

Издатель Qooland Games и студия CampFire Studio объявили, что амбициозная песочница Soulmask покинет стадию раннего доступа и выйдет на ПК в 2025 году. Вместе с релизом авторы планируют выпустить тематическое DLC, которое расширит игровой мир.

Soulmask — это уникальный симулятор выживания, где игрок берёт на себя роль «Последнего», носящего таинственную маску. Начав с нуля, нужно исследовать первобытную землю, строить поселение, вербовать соплеменников и раскрывать древние тайны исчезнувших цивилизаций.

Одна из ключевых механик игры — слияние души и маски. Игрок может «вселяться» в NPC, овладевать их телами и способностями. Всего в игре представлено 10 уникальных масок, каждая из которых даёт особые силы: от невидимости до самонаводящихся атак.

NPC обладают динамичными личностями и профессиями: от охотников и воинов до ремесленников и... пьяниц. Умная система ИИ позволяет настраивать автоматическую работу членов племени: сбор ресурсов, ремонт, патрулирование и даже отдых у костра после тяжёлого дня.

Боевая система Soulmask основана на реалистичной физике и предлагает 8 типов оружия и 75 боевых навыков. Игроки могут выбрать свой стиль: от грубой силы до скрытных ударов.

Вас ждёт богатый открытый мир с разнообразными биомами — джунгли, пустыни, вулканы и руины. Исследуйте храмы, строите укреплённые базы, отбивайтесь от варваров и участвуйте в PvP-сражениях с другими игроками.

Игра поддерживает одиночный режим, мультиплеер до 50 человек, а также модификации через Steam Workshop. В 2025 году Soulmask обещает стать одной из самых масштабных и необычных выживалок в жанре.