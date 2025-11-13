ЧАТ ИГРЫ
Souper Game 2025 г.
Адвенчура, Квест, Инди
6.3 58 оценок

Souper Game получила озвучку от студии AniLibria!

SinBeansStudio SinBeansStudio Официальный аккаунт

Русскую озвучку Souper Game выполнила студия AniLibria, и персонажи игры заговорят всеми любимыми голосами из аниме.

Актёры озвучки: Арси Король, Дмитрий Зубарев, Наталья Парфенова, Евгений Агапов.

Английской версией озвучки занимается NikiStudio. Наши слоны с известными иностранными актерами в составе! ;)

Персонажей озвучили: Маргарита Корш, Ричард Ли Вилсон, Данкан Смит, Елизавета Шейх, Никита Коваль.

В Souper Game вы играете за волшебный Суп, соблазните прекрасную эльфийку и защитите её от приставучего Тролля. Эротический кликер с забавным сюжетом, разнообразными механиками, боссами и пикантными сценами!

И уже прямо сейчас можно опробовать халявную демку с озвучкой в Steam на двух языках.

В обновление вошло:

  1. Русская и английская озвучка
  2. Одно новое сюжетное событие
  3. Перевод на упрощенный китайский
  4. Новые враги и предметы

Игра выйдет 20 Января 2026!

