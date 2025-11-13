Souper Game получила озвучку от студии AniLibria!

Русскую озвучку Souper Game выполнила студия AniLibria, и персонажи игры заговорят всеми любимыми голосами из аниме.
Актёры озвучки: Арси Король, Дмитрий Зубарев, Наталья Парфенова, Евгений Агапов.
Английской версией озвучки занимается NikiStudio. Наши слоны с известными иностранными актерами в составе! ;)
Персонажей озвучили: Маргарита Корш, Ричард Ли Вилсон, Данкан Смит, Елизавета Шейх, Никита Коваль.
В Souper Game вы играете за волшебный Суп, соблазните прекрасную эльфийку и защитите её от приставучего Тролля. Эротический кликер с забавным сюжетом, разнообразными механиками, боссами и пикантными сценами!
И уже прямо сейчас можно опробовать халявную демку с озвучкой в Steam на двух языках.
В обновление вошло:
- Русская и английская озвучка
- Одно новое сюжетное событие
- Перевод на упрощенный китайский
- Новые враги и предметы
Игра выйдет 20 Января 2026!
Какое ж гемнище, честное слово.
Я вот поиграл и мне понравилось! ^_^
че за треш? че за шлю.....😂💩💩💩💩 мдааааа