South of Midnight может выйти в марте 2025 года

Инсайдер eXtas1s узнал, что South of Midnight, следующая игра в разработке Compulsion Games, может быть представлена ​​на The Game Awards 2024 с объявлением окна релиза на март 2025 года. Он раскрыл слух в своем последнем видео, заявив, что у Microsoft будет меньше ключевых игроков, чем на предыдущих шоу TGA. Тем не менее, это объявление должно пощекотать фанатов.

South of Midnight была первоначально анонсирована на Xbox и Bethesda Showcase от Microsoft в июне 2023 года. Созданная теми же людьми, которые выпустили Contrast и We Happy Few, это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит в готической фэнтезийной версии Юга США, вдохновленная местными народными сказками. Главная героиня Хейзел вынуждена стать Ткачихой, магическим лекарем разорванных связей и духов, после того, как ураган обрушился на ее родной город Просперо. Вооружившись этими новыми навыками, Хейзел должна противостоять опасным существам и покорять их, чтобы спасти свою мать, распутать паутину общего прошлого своей семьи и, возможно, найти путь в место, которое покажется ей домом.

Игроки будут использовать древнюю силу, чтобы восстанавливать существ и раскрывать травмы, которые их поглотили. Они могут использовать ткацкую магию, чтобы сражаться с разрушительными злыми духами Haints, исследовать разнообразные регионы юга и заново сплетать разрывы в Великом Гобелене. Они будут исследовать пышное, разлагающееся графство Просперо и его жителей, испытывая искусный визуальный стиль, похожий на покадровую съемку, не говоря уже о захватывающем повествовании и музыке, вдохновленной сложной и богатой историей Юга.

Разработчики недавно заявили, что они в основном сосредоточены на повествовании, а не на боях. Кроме того, геймеры могут ожидать, что игра продлится около 12 часов, что не так много по сравнению с большинством приключенческих игр. Тем не менее, игра будет доступна на Game Pass, что должно сделать ее более привлекательной для подписчиков.

South of Midnight работает на Unreal Engine 4 и выйдет на ПК и Xbox Series S|X. Консоли будут запускать игру со скоростью 60 FPS.