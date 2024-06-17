У South of Midnight появился официальный ключевой арт

Compulsion Games представила официальный ключевой арт для South of Midnight, интересного эксклюзива, разрабатываемого командой, который дебютирует на PC и Xbox Series X|S в пока не названую дату.
На изображении, которое было опубликовано в твите, который также содержит ссылку на скачивание набора обоев для ПК и мобильных устройств в различных форматах, главная героиня приключения помещена в своего рода диораму с некоторыми пейзажами и существами, присутствующими в игре.
"Современная сказка, вдохновленная готическим фольклором южных штатов: вот официальный ключевой арт для South of Midnight!" - говорится в сообщении студии. "И раз уж вы нас спросили: теперь наши ключевые арты также доступны для скачивания в качестве обоев в различных форматах, включая мобильные!"