У South of Midnight появился официальный ключевой арт

Приключенческая игра от создателей Contrast и We Happy Few, которая переносит вас в магический мир американского Юга.

Вы играете за Хейзел — девушку, которая обладает уникальным даром «ткачихи». Это значит, что она может восстанавливать разрушенные связи и исцелять раненые души. Но это не просто способность — это ответственность. Ведь Хейзел должна защитить своё поселение от сверхъестественных существ, которые нарушают баланс между миром людей и миром духов.

Во время своего путешествия Хейзел узнает много тайн о своей семье и своём происхождении. Она также встретит разных персонажей, которые помогут ей или помешают ей в её задании. Она будет использовать свою магию, чтобы сражаться с врагами и решать головоломки.

В South of Midnight вы увидите красоту и ужасы американского Юга, где живут не только люди, но и легендарные существа из народных сказаний.