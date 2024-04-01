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South Park: Snow Day! 26.03.2024
Экшен, Адвенчура, Юмор, Кооператив
6.1 41 оценка

South Park Snow Day дебютировала на третьем месте в британском розничном чарте

butcher69
Новости

Как и каждый понедельник, из Великобритании поступили данные о розничном чарте продаж. И снова на первом месте EA Sports FC24, за ней следует Hogwarts Legacy.

Единственная новинка в топ-10 - South Park: Snow Day, которая, несмотря на довольно вялый прием международной прессы (и игроков), заняла отличное третье место после дебюта.

Princess Peach: Showtime! опустилась на одну позицию до четвертого места. Согласно данным, предоставленным Кристофером Дрингом из GamesIndustry, розничные продажи эксклюзива для Nintendo упали всего на 48 %, тогда как обычно падение после первой недели в магазинах бывает более значительным. Dragon's Dogma 2 опустилась со второй на пятую позицию, но может похвастаться достижением уровня самого крупного британского релиза 2024 года, если суммировать продажи физических и цифровых копий, последние в этом рейтинге не учитываются.

Helldivers 2 остается на седьмом месте, а Prince of Persia The Lost Crown снова в десятке, которая, кстати, поднялась еще на два места, заняв восьмое.

  1. EA Sports FC 24
  2. Hogwarts Legacy
  3. South Park: Snow Day
  4. Princess Peach: Showtime!
  5. Dragon's Dogma 2
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Helldivers 2
  8. Prince of Persia: The Lost Crown
  9. It Takes Two
  10. Super Mario Bros. Wonder
-5
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Путешествиник Сквось-Миры

Англичане любой экскремент схавают.Не в сторону южного парка,но игра на сей раз лажа.

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