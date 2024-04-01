South Park Snow Day дебютировала на третьем месте в британском розничном чарте

Как и каждый понедельник, из Великобритании поступили данные о розничном чарте продаж. И снова на первом месте EA Sports FC24, за ней следует Hogwarts Legacy.
Единственная новинка в топ-10 - South Park: Snow Day, которая, несмотря на довольно вялый прием международной прессы (и игроков), заняла отличное третье место после дебюта.
Princess Peach: Showtime! опустилась на одну позицию до четвертого места. Согласно данным, предоставленным Кристофером Дрингом из GamesIndustry, розничные продажи эксклюзива для Nintendo упали всего на 48 %, тогда как обычно падение после первой недели в магазинах бывает более значительным. Dragon's Dogma 2 опустилась со второй на пятую позицию, но может похвастаться достижением уровня самого крупного британского релиза 2024 года, если суммировать продажи физических и цифровых копий, последние в этом рейтинге не учитываются.
Helldivers 2 остается на седьмом месте, а Prince of Persia The Lost Crown снова в десятке, которая, кстати, поднялась еще на два места, заняв восьмое.
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- South Park: Snow Day
- Princess Peach: Showtime!
- Dragon's Dogma 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Helldivers 2
- Prince of Persia: The Lost Crown
- It Takes Two
- Super Mario Bros. Wonder
Англичане любой экскремент схавают.Не в сторону южного парка,но игра на сей раз лажа.