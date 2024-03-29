на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 656 оценок

Dragon's Dogma 2 - самый крупный британский релиз 2024 года

butcher69
Новости

Ожидание Dragon's Dogma 2 растянулось более чем на десять лет, и вот на фоне огромного количества шумихи и волнений ролевая игра с открытым миром взяла впечатляющий старт, несмотря на раннее недовольство монетизацией и проблемами с производительностью. Игра не только получила широкое признание критиков, но и продемонстрировала хорошие продажи с самого начала.

Согласно данным GSD, которыми поделился Кристофер Дринг (Christopher Dring) из GamesIndustry в Twitter, с учетом физических и цифровых продаж Dragon's Dogma 2 стала самой продаваемой игрой 2024 года в Великобритании, "немного" опередив Final Fantasy 7 Rebirth. В понедельник были опубликованы чарты физических продаж в Великобритании за прошлую неделю, в которых Dragon's Dogma 2 дебютировала на втором месте. Очевидно, что ролевая от Capcom продается гораздо лучше в цифровом формате.

Dragon's Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC. Сегодня Capcom выпустила патч для игры, который добавил в игру несколько исправлений.

7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Unicorling

Надеюсь через пол годика починят проблемы с неписями, и скидка как раз будет, тогда наверно и можно попробовать, в конце концов первая вышла в 2013 а поиграл её тока спустя 10 лет )

4
Horrifing

Ну и в эту поиграешь в 2034)

0
Unicorling Horrifing

Я буду к этому времени супер стар

0
Raphtallia Unicorling

На веселом активаха уже 134р стоит. Еще недельку-2 и она будет стоить 50-100р. можете спокойно взять в конце апреля активаху и поиграть. Глядишь там и оптимизон уже чутка поправят.

0
Horrifing Unicorling

Бильбо жил, и ты будешь брат)

0
Unicorling Horrifing

Может не надо ?)

0
Mihanbo

нахрен вы постите про британию?почитайте их новости что они про русских пишут, я понимаю может админы там живут! но зачем на русскоязычном сайте новости про этих мудаков!?

0
ЮрийSport

Британцы конечно плохие люди, хорошо они живут относительно других, согласен. Но данных по России особо ни кто и не отслеживает, аналитики нет, есть только фантазии на тему создания своей консоли и типа того, так что хотя бы эти данные для понимания примерного как что продаётся. Имхо

1
Mihanbo ЮрийSport

Не понимаю я этого,у меня знакомые жили в лидсе,англии уехали,их там чмерили просто ужас, плевали на двери,поджигали почту в почтовом ящике,из за того что они из рф((( я уже молчу что сейчас с белгородом происходит,который британишки обстреливают по школам,детсадикам и магазинам...

1
Sider999 Mihanbo

Все новостники ради бонусов и рейтингов пишут здесь новости. Некоторые даже повторяют новости 5-10 летней давности

2