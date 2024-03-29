Dragon's Dogma 2 - самый крупный британский релиз 2024 года

Ожидание Dragon's Dogma 2 растянулось более чем на десять лет, и вот на фоне огромного количества шумихи и волнений ролевая игра с открытым миром взяла впечатляющий старт, несмотря на раннее недовольство монетизацией и проблемами с производительностью. Игра не только получила широкое признание критиков, но и продемонстрировала хорошие продажи с самого начала.
Согласно данным GSD, которыми поделился Кристофер Дринг (Christopher Dring) из GamesIndustry в Twitter, с учетом физических и цифровых продаж Dragon's Dogma 2 стала самой продаваемой игрой 2024 года в Великобритании, "немного" опередив Final Fantasy 7 Rebirth. В понедельник были опубликованы чарты физических продаж в Великобритании за прошлую неделю, в которых Dragon's Dogma 2 дебютировала на втором месте. Очевидно, что ролевая от Capcom продается гораздо лучше в цифровом формате.
Dragon's Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC. Сегодня Capcom выпустила патч для игры, который добавил в игру несколько исправлений.
Надеюсь через пол годика починят проблемы с неписями, и скидка как раз будет, тогда наверно и можно попробовать, в конце концов первая вышла в 2013 а поиграл её тока спустя 10 лет )
Ну и в эту поиграешь в 2034)
Я буду к этому времени супер стар
На веселом активаха уже 134р стоит. Еще недельку-2 и она будет стоить 50-100р. можете спокойно взять в конце апреля активаху и поиграть. Глядишь там и оптимизон уже чутка поправят.
Бильбо жил, и ты будешь брат)
Может не надо ?)
нахрен вы постите про британию?почитайте их новости что они про русских пишут, я понимаю может админы там живут! но зачем на русскоязычном сайте новости про этих мудаков!?
Британцы конечно плохие люди, хорошо они живут относительно других, согласен. Но данных по России особо ни кто и не отслеживает, аналитики нет, есть только фантазии на тему создания своей консоли и типа того, так что хотя бы эти данные для понимания примерного как что продаётся. Имхо
Не понимаю я этого,у меня знакомые жили в лидсе,англии уехали,их там чмерили просто ужас, плевали на двери,поджигали почту в почтовом ящике,из за того что они из рф((( я уже молчу что сейчас с белгородом происходит,который британишки обстреливают по школам,детсадикам и магазинам...
Все новостники ради бонусов и рейтингов пишут здесь новости. Некоторые даже повторяют новости 5-10 летней давности