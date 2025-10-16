Quantic Dream анонсировала командную экшен-стратегию Spellcasters Chronicles

Студия Quantic Dream, известная по таким сюжетно-ориентированным проектам, как Detroit: Become Human и Heavy Rain, представила свою новую игру — Spellcasters Chronicles. Это условно-бесплатная командная экшен-стратегия с видом от третьего лица, создаваемая для ПК.
Новый проект представляет собой значительный отход от привычного для студии жанра интерактивного кино. Spellcasters Chronicles сфокусирована на соревновательных многопользовательских сражениях в формате 3 на 3. Игрокам предстоит взять на себя роль могущественных магов, называемых Заклинателями, и паря над полем боя, командовать армиями призванных существ.
В арсенале у игроков будет более 50 различных заклинаний из семи школ магии, которые позволят не только атаковать противников и усиливать союзников, но и изменять окружение в свою пользу. Геймплей сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени, экшена и карточной игры с построением колоды.
Разработчики уже открыли страницу игры в Steam и начали приём заявок на участие в закрытом бета-тестировании, которое планируется провести до конца года. Точная дата релиза Spellcasters Chronicles пока не сообщается.
Хреновик
Запилили бы какое нибудь интересное атмосферное приключение, сегодня таких игр по пальцам правой руки фрезеровщика можно пересчитать, а они шляпу мультиплеерную выпускают)))
Эх, Квантики свернули куда-то не туда. С другой стороны, как еще поддерживать на плаву компанию, которая не выпустила ни одной игры за 7 лет
Ну что, делаем ставки господа, закроют через неделю или годик протянет?
визуал не плохой остальное хренота