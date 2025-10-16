ЧАТ ИГРЫ
Spellcasters Chronicles TBA
Стратегия, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
0 0 оценок

Quantic Dream анонсировала командную экшен-стратегию Spellcasters Chronicles

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Quantic Dream, известная по таким сюжетно-ориентированным проектам, как Detroit: Become Human и Heavy Rain, представила свою новую игру — Spellcasters Chronicles. Это условно-бесплатная командная экшен-стратегия с видом от третьего лица, создаваемая для ПК.

Новый проект представляет собой значительный отход от привычного для студии жанра интерактивного кино. Spellcasters Chronicles сфокусирована на соревновательных многопользовательских сражениях в формате 3 на 3. Игрокам предстоит взять на себя роль могущественных магов, называемых Заклинателями, и паря над полем боя, командовать армиями призванных существ.

В арсенале у игроков будет более 50 различных заклинаний из семи школ магии, которые позволят не только атаковать противников и усиливать союзников, но и изменять окружение в свою пользу. Геймплей сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени, экшена и карточной игры с построением колоды.

Разработчики уже открыли страницу игры в Steam и начали приём заявок на участие в закрытом бета-тестировании, которое планируется провести до конца года. Точная дата релиза Spellcasters Chronicles пока не сообщается.

Frost_47

Хреновик

Денис Сидоров 5

Запилили бы какое нибудь интересное атмосферное приключение, сегодня таких игр по пальцам правой руки фрезеровщика можно пересчитать, а они шляпу мультиплеерную выпускают)))

NorutaUz

Эх, Квантики свернули куда-то не туда. С другой стороны, как еще поддерживать на плаву компанию, которая не выпустила ни одной игры за 7 лет

Night Driving Avenger

Ну что, делаем ставки господа, закроют через неделю или годик протянет?

WerGC

визуал не плохой остальное хренота