Моддер добавил играбельную фракцию нежити в SpellForce 3

В SpellForce 3 выросло небольшое, но активное сообщество моддеров, в результате чего появилось множество дополнительных карт и режимов игры. Один из самых интересных фанатских проектов добавляет в игру новую играбельную фракцию.
Модификация называется Undead Faction и, как следует из названия, позволяет управлять армиями нежити. Фракция насчитывает более десятка уникальных юнитов и двух героев. Пока что ею можно играть только в режимах Skirmish, Journey и Journey Skirmish.
Фракция очень хорошо проработана. Автор приложил много усилий для ее правильной балансировки, поэтому игра с мертвецами становится интересной альтернативой официальным армиям. В последней версии 1.2.0 основное внимание было уделено улучшению графики юнитов и исправлению нескольких мелких ошибок. Также были добавлены новые загрузочные экраны.
Скачать модификацию можно на нашем сайте.
В стиме штук 5 SpellForce 3. Какая именно из них??????????????????????????????????
И нет НИ ОДНОЙ ИГРЫ с названием SpellForce 3. Просто так.
ну вообще Reforced и есть обычная