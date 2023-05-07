Моддер добавил играбельную фракцию нежити в SpellForce 3 ©

В SpellForce 3 выросло небольшое, но активное сообщество моддеров, в результате чего появилось множество дополнительных карт и режимов игры. Один из самых интересных фанатских проектов добавляет в игру новую играбельную фракцию.



Модификация называется Undead Faction и, как следует из названия, позволяет управлять армиями нежити. Фракция насчитывает более десятка уникальных юнитов и двух героев. Пока что ею можно играть только в режимах Skirmish, Journey и Journey Skirmish.

Фракция очень хорошо проработана. Автор приложил много усилий для ее правильной балансировки, поэтому игра с мертвецами становится интересной альтернативой официальным армиям. В последней версии 1.2.0 основное внимание было уделено улучшению графики юнитов и исправлению нескольких мелких ошибок. Также были добавлены новые загрузочные экраны.

Скачать модификацию можно на нашем сайте.