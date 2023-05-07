SpellForce 3 07.12.2017
7.9 305 оценок

Моддер добавил играбельную фракцию нежити в SpellForce 3

©
R_Mor
Новости

В SpellForce 3 выросло небольшое, но активное сообщество моддеров, в результате чего появилось множество дополнительных карт и режимов игры. Один из самых интересных фанатских проектов добавляет в игру новую играбельную фракцию.

Модификация называется Undead Faction и, как следует из названия, позволяет управлять армиями нежити. Фракция насчитывает более десятка уникальных юнитов и двух героев. Пока что ею можно играть только в режимах Skirmish, Journey и Journey Skirmish.

Фракция очень хорошо проработана. Автор приложил много усилий для ее правильной балансировки, поэтому игра с мертвецами становится интересной альтернативой официальным армиям. В последней версии 1.2.0 основное внимание было уделено улучшению графики юнитов и исправлению нескольких мелких ошибок. Также были добавлены новые загрузочные экраны.

Скачать модификацию можно на нашем сайте.

ПК Скриншоты
8
2
Последние посты по игре SpellForce 3
SpellForce 3 "Фракция Нежити"
SpellForce 3 "Фракция Нежити"
Reforced - с чистого листа
Reforced - с чистого листа
Добавление предметов по ID в Reforced
Добавление предметов по ID в Reforced
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пан Филосов

В стиме штук 5 SpellForce 3. Какая именно из них??????????????????????????????????

И нет НИ ОДНОЙ ИГРЫ с названием SpellForce 3. Просто так.

0
Boris Kodak

ну вообще Reforced и есть обычная

0