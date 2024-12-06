Авторы Spine показали новый трейлер и скриншоты ган-фу экшена

Компания Nekki представила новый трейлер и скриншоты своего однопользовательского экшена SPINE, который погружает игроков в динамичное повествование, переплетенное с кинематографичной операторской работой. Игра, созданная с использованием движка Unreal Engine 5, предлагает уникальный опыт, где игроки не только наслаждаются боевыми сценами, но и активно участвуют в них.

SPINE рассказывает историю бунтующего уличного художника Редлайна, который с помощью боевого импланта Spine бросает вызов авторитарному режиму ИИ корпорации Tensor. Игра выделяется инновационным подходом к боевым сценам: каждая схватка становится настоящим кинематографическим произведением, где динамичные ракурсы камеры и хореография боев, вдохновленная классическими боевиками, создают незабываемую атмосферу.

В SPINE сливаются элементы beat 'em up и кинематографического боевика, а игроки смогут адаптировать боевые стили под каждую уникальную ситуацию. Мир игры выполнен в стиле киберпанк, где контрастируют утопические фасады и разрушенные переулки, а каждая локация становится ареной для зрелищных схваток.

Игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Дата релиза пока не объявлена, но ее уже с нетерпением ждут поклонники экшенов и боевиков.