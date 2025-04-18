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SPINE 2025 г.
Экшен, От третьего лица, Киберпанк
8 85 оценок

Создатели ган-фу экшена SPINE показали возможности боевой системы игры

AceTheKing AceTheKing

Студия Nekki, создатели ган-фу экшена SPINE, представили новый геймплейный трейлер из предстоящей игры.

В нем разработчики показали возможности боевой системы игры, которая работает по принципу freeflow. В ходе боя, Редлайн, главная героиня игры, сможет активно взаимодействовать с окружением, используя различные предметы в качестве оружия, а так же, к примеру, сталкивая врагов с уступов. Так же в трейлере показали хардкорный режим: в нем у Редлайн будут солнцезащитные очки - они останутся целыми только в том случае, если игру удастся пройти без получения урона.

Релиз игры запланирован на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Дата выхода игры неизвестна.

29
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

я бы ей отлизал !

6
WOT BOT

я бы тоже 😋

Liwan

Идите в бабушкин кальмар нырните, ей точно понравится xD

Simond Neoni

По трейлеру игра выглядит шикарно, надеюсь что после релиза игра покажет весь свой потенциал и мощь:)

3
vekna_A

Выглядит смешно) Генерация случайной акробатики; противники стоят, ждут когда до них очередь дойдет. Главное правильный ракурс дать что бы вопросов не было))

2
Игорь Болонев

смонтировано конечно зрелищно, но вот будет ли играться всё это так же приятно или быстро утомит уже через пару часов?

Yoshemitsu

Какой-то кривой недобетмен, недокрасный колпак из Gotham Knights. После всяких обсеров типа Wet и Wanted Dead смотрю со скепсисом на ноунейм подделки

Ди Гы

Выглядит как реклама мобильной игры Pizzle Zombie, которая выскакивает когда вы ВПН включаете где чел стреляет в бочки или в змейку. Всё что показано в трейлере это грубый прирендер. А так идея прикольная, напоминала мне игру WantedDead, где так же идёт упор на добивание и ближний бой, нежели на стрельбу. Только вот, складывается впечатление что игры как-будто не существует, если смотреть на эти трейлеры. Как The Day Before выглядит, либо игра не будет соответствовать трейлерам. Хз, посмотрим по итогу чем всё обернётся.

MrGamerDad

Студия - создатель мобилок Shadow Fight и Vector. Известна хорошими анимациями, но честно сказать игра выглядит, как фейк

Fronyx

Главное жопу сделали, а в остальное и тааак сойдёт

Игорь Болонев

какую?

Fronyx Игорь Болонев

Заднюю

DemandingRufus

Боёвка слишком медленная.

OverconfidentQuimberly

И только мужики враги(

Liwan

Наконец то, начали делать игры которые, хоть капельку похожи на боёвку из Джона Уика, всегда хотел игру про что то такое, вач докс 3 не считается)). Даты релиза нету, понятно, ещё долго ждать придётся, достали уже реально, показывать игры, за год, пол года до релиза.