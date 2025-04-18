Создатели ган-фу экшена SPINE показали возможности боевой системы игры

Студия Nekki, создатели ган-фу экшена SPINE, представили новый геймплейный трейлер из предстоящей игры.

В нем разработчики показали возможности боевой системы игры, которая работает по принципу freeflow. В ходе боя, Редлайн, главная героиня игры, сможет активно взаимодействовать с окружением, используя различные предметы в качестве оружия, а так же, к примеру, сталкивая врагов с уступов. Так же в трейлере показали хардкорный режим: в нем у Редлайн будут солнцезащитные очки - они останутся целыми только в том случае, если игру удастся пройти без получения урона.

Релиз игры запланирован на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Дата выхода игры неизвестна.