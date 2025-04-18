Создатели ган-фу экшена SPINE показали возможности боевой системы игры

Студия Nekki, создатели ган-фу экшена SPINE, представили новый геймплейный трейлер из предстоящей игры.
В нем разработчики показали возможности боевой системы игры, которая работает по принципу freeflow. В ходе боя, Редлайн, главная героиня игры, сможет активно взаимодействовать с окружением, используя различные предметы в качестве оружия, а так же, к примеру, сталкивая врагов с уступов. Так же в трейлере показали хардкорный режим: в нем у Редлайн будут солнцезащитные очки - они останутся целыми только в том случае, если игру удастся пройти без получения урона.
Релиз игры запланирован на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Дата выхода игры неизвестна.
я бы ей отлизал !
я бы тоже 😋
Идите в бабушкин кальмар нырните, ей точно понравится xD
По трейлеру игра выглядит шикарно, надеюсь что после релиза игра покажет весь свой потенциал и мощь:)
Выглядит смешно) Генерация случайной акробатики; противники стоят, ждут когда до них очередь дойдет. Главное правильный ракурс дать что бы вопросов не было))
смонтировано конечно зрелищно, но вот будет ли играться всё это так же приятно или быстро утомит уже через пару часов?
Какой-то кривой недобетмен, недокрасный колпак из Gotham Knights. После всяких обсеров типа Wet и Wanted Dead смотрю со скепсисом на ноунейм подделки
Выглядит как реклама мобильной игры Pizzle Zombie, которая выскакивает когда вы ВПН включаете где чел стреляет в бочки или в змейку. Всё что показано в трейлере это грубый прирендер. А так идея прикольная, напоминала мне игру WantedDead, где так же идёт упор на добивание и ближний бой, нежели на стрельбу. Только вот, складывается впечатление что игры как-будто не существует, если смотреть на эти трейлеры. Как The Day Before выглядит, либо игра не будет соответствовать трейлерам. Хз, посмотрим по итогу чем всё обернётся.
Студия - создатель мобилок Shadow Fight и Vector. Известна хорошими анимациями, но честно сказать игра выглядит, как фейк
Главное жопу сделали, а в остальное и тааак сойдёт
какую?
Заднюю
Боёвка слишком медленная.
И только мужики враги(
Наконец то, начали делать игры которые, хоть капельку похожи на боёвку из Джона Уика, всегда хотел игру про что то такое, вач докс 3 не считается)). Даты релиза нету, понятно, ещё долго ждать придётся, достали уже реально, показывать игры, за год, пол года до релиза.