Splatterhouse вышла на Nintendo Switch и PlayStation 4 в рамках Arcade Archives ©

HAMSTER сообщила, что Splatterhouse стала доступна для Nintendo Switch и PlayStation 4 в цифровом виде для серии Arcade Archives.

Splatterhouse — игра в жанре экшн, выпущенная NAMCO (Bandai Namco Entertainment Inc.) в 1988 году. Возьмите под свой контроль героя Рика и используйте силу духа в своей маске, чтобы пробраться через проклятый особняк, чтобы спасти свою девушку Дженнифер. Сражайтесь с беспощадными монстрами, чтобы выбраться живым из особняка с привидениями.

В серии «Arcade Archives» точно воспроизведены многие классические шедевры аркадных автоматов. Игроки могут изменять различные игровые настройки, такие как сложность игры, а также воспроизводить атмосферу аркадных настроек отображения того времени. Игроки также могут соревноваться друг с другом со всего мира в списках лидеров.