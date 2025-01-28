Hazelight Studios завершила разработку Split Fiction: игра ушла на золото

После успеха кооперативных игр A Way Out и It Takes Two, студия Hazelight готовится к релизу своего нового проекта — Split Fiction. Это приключенческая игра, в которой игрокам предстоит погрузиться в роли двух сестер-писательниц, путешествующих между фантастическими и фэнтезийными мирами, созданными их воображением.
Директор студии Йозеф Фарес в Twitter сообщил, что Split Fiction отправлена «на золото», что означает завершение основной разработки. Оставшиеся работы будут представлены в виде предрелизных патчей или обновлений первого дня.
Вчера был опубликован новый геймплейный трейлер, который демонстрирует разнообразные механики, насыщенные экшеном и кооперативным взаимодействием. Игроков ждут уникальные способности, неожиданные ситуации и увлекательное путешествие о дружбе и взаимной поддержке.
Split Fiction выйдет уже 6 марта на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Вот так должны выходить игры ! Анонс совсем недавно уже релиз , а это без раннего доступа и дурных бета тестов. Респект
Анонс официальный в декабре - релиз в марте. И правда, такой подход получше будет. Но учитывая прошлые их релизы, в марте было ожидаемо даже
поиграю на инглише, тут главное геймплей, а не сюжет