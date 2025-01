Hazelight Studios завершила разработку Split Fiction: игра ушла на золото

После успеха кооперативных игр A Way Out и It Takes Two, студия Hazelight готовится к релизу своего нового проекта — Split Fiction. Это приключенческая игра, в которой игрокам предстоит погрузиться в роли двух сестер-писательниц, путешествующих между фантастическими и фэнтезийными мирами, созданными их воображением.

Директор студии Йозеф Фарес в Twitter сообщил, что Split Fiction отправлена «на золото», что означает завершение основной разработки. Оставшиеся работы будут представлены в виде предрелизных патчей или обновлений первого дня.

Вчера был опубликован новый геймплейный трейлер, который демонстрирует разнообразные механики, насыщенные экшеном и кооперативным взаимодействием. Игроков ждут уникальные способности, неожиданные ситуации и увлекательное путешествие о дружбе и взаимной поддержке.

Split Fiction выйдет уже 6 марта на PS5, Xbox Series X/S и PC.