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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.6 210 оценок

Хвалебный трейлер Split Fiction выделяет признание критиков

monk70 monk70

Hazelight Studios выпустила новый трейлер для своего последнего кооперативного приключенческого боевика Split Fiction. Игра доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК и получила обширные похвалы от критиков.

Split Fiction вращается вокруг Мио и Зои, двух авторов, застрявших в симуляции. Работая вместе, чтобы выжить, они пересекают миры друг друга, от научной фантастики до фэнтези, что приводит к различным кооперативным сценариям с различной игровой механикой. Режиссёр Йозеф Фарес оценивает время прохождения основной истории в 12–14 часов, хотя есть много дополнительного контента.

Хотя бюджет почти вдвое больше, чем у It Takes Two, Split Fiction добилась гораздо большего успеха. За первую неделю было продано два миллиона копий, что стало вторым по величине запуском Electronic Arts в Steam. Если этого недостаточно, то это первая игра издателя, которая достигла отметки 90+ на Metascore за 13 лет.

Продажи кооперативного приключения Split Fiction за неделю достигли 2 млн копий
Пиковый онлайн Split Fiction в Steam достиг почти 200 тыс - это лучший показатель среди всех платных игр EA на платформе
Split Fiction стала первой игрой EA, получившей оценку 90+ на Metacritic за десятилетие после релиза Mass Effect 3
-2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
TheDenStark

Абсолютная база

4
Даздрасен Дыклоп

Защеканы ЕАшные, 5/5 10/10 иг0р не бывает. Всегда есть к чему доЫбаца.

-11
SheriffKo
Всегда есть к чему доЫбаца

Смотря с чем сравнивать.

1
Пользователь ВКонтакте

Больше оценок на картинке к никому не нужной и уже забытой всеми аркадке, большеее! // Данила Мудров

-12
JIoMTuK

Больше бесполезных и никому не нужных твоих комментариев на ПГ, большееее! //

3
Пользователь ВКонтакте

Да уже забыли все // Vitaly Galdak

-1