Хвалебный трейлер Split Fiction выделяет признание критиков

Hazelight Studios выпустила новый трейлер для своего последнего кооперативного приключенческого боевика Split Fiction. Игра доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК и получила обширные похвалы от критиков.

Split Fiction вращается вокруг Мио и Зои, двух авторов, застрявших в симуляции. Работая вместе, чтобы выжить, они пересекают миры друг друга, от научной фантастики до фэнтези, что приводит к различным кооперативным сценариям с различной игровой механикой. Режиссёр Йозеф Фарес оценивает время прохождения основной истории в 12–14 часов, хотя есть много дополнительного контента.

Хотя бюджет почти вдвое больше, чем у It Takes Two, Split Fiction добилась гораздо большего успеха. За первую неделю было продано два миллиона копий, что стало вторым по величине запуском Electronic Arts в Steam. Если этого недостаточно, то это первая игра издателя, которая достигла отметки 90+ на Metascore за 13 лет.