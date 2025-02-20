Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для друга

Сегодня EA и Hazelight Studios выпустили новый трейлер своей игры Split Fiction, в котором подчеркивается возвращение привычной функции игр Hazelight — пропуску для друга, который позволяет игрокам делиться опытом совместной игры с другом, имея всего одну копию игры.

В Split Fiction функция пропуска для друга вернулась и стала еще лучше благодаря новой функции кросс-плея, которая позволит вам играть в кооперативе с игроками на разных платформах, включая ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, при этом обоим игрокам не обязательно иметь игру.

Split Fiction — это настоящее кооперативное приключение для двух игроков, в котором игроки смогут погрузиться в разнообразный игровой процесс и развить навыки командной работы, исследуя невероятные миры научной фантастики и фэнтези.

Split Fiction выйдет 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Epic Games Store и приложении EA. Для использования Friend Pass требуется учетная запись EA.