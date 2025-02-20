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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.1 51 оценка

Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для друга

monk70
Новости

Сегодня EA и Hazelight Studios выпустили новый трейлер своей игры Split Fiction, в котором подчеркивается возвращение привычной функции игр Hazelight — пропуску для друга, который позволяет игрокам делиться опытом совместной игры с другом, имея всего одну копию игры.

В Split Fiction функция пропуска для друга вернулась и стала еще лучше благодаря новой функции кросс-плея, которая позволит вам играть в кооперативе с игроками на разных платформах, включая ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, при этом обоим игрокам не обязательно иметь игру.

Split Fiction — это настоящее кооперативное приключение для двух игроков, в котором игроки смогут погрузиться в разнообразный игровой процесс и развить навыки командной работы, исследуя невероятные миры научной фантастики и фэнтези.

Split Fiction выйдет 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Epic Games Store и приложении EA. Для использования Friend Pass требуется учетная запись EA.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
kotasha

А если друга нет что тогда ?

0
Нейтан Дрейк

Играть сразу за двоих. Я так A Way Out проходил.

0
Криал

Я буду твоим другом

1
KoRnEr

параша

-5
ka27

Split Fiction - параша ! Победа будет наша !

-4