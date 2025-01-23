Split Fiction получила рейтинг 16+ за насилие, кровь и нецензурную лексику

Как стало известно, предстоящая Split Fiction от студии Hazelight получила рейтинг Advisory 16 (для лиц старше 16 лет) от сингапурской организации IMDA. Организация указала, что в игре присутствует умеренное насилие, кровавые сцены и нецензурную лексику.

Как и предыдущие игры студии, Split Fiction станет кооперативной игрой на двух человек. В ней рассказывается про Мио и Зои - двух начинающих писательниц, которые оказались заперты в симуляции, которая сочетает в себе игровые миры с фэнтези и научной фантастикой.

Релиз Split Fiction состоится в марте 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.