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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
5.7 38 оценок

Split Fiction получила рейтинг 16+ за насилие, кровь и нецензурную лексику

AceTheKing
Новости

Как стало известно, предстоящая Split Fiction от студии Hazelight получила рейтинг Advisory 16 (для лиц старше 16 лет) от сингапурской организации IMDA. Организация указала, что в игре присутствует умеренное насилие, кровавые сцены и нецензурную лексику.

Как и предыдущие игры студии, Split Fiction станет кооперативной игрой на двух человек. В ней рассказывается про Мио и Зои - двух начинающих писательниц, которые оказались заперты в симуляции, которая сочетает в себе игровые миры с фэнтези и научной фантастикой.

Релиз Split Fiction состоится в марте 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
PolGhost

Жду. It Takes Two и A Way Out были отличными играми

4
Sion2

ну то есть психологическая травма из за слонихи в It Takes Two это только начало, нас ждет нечто еще более ужасное и травмирущее.

4
Keltas_Mizri

Выглядит как Конкорд.

-3