Вышли первые обзоры Split Fiction

Журналисты называют кооперативный экшен отличным продолжателем идей It Takes Two — «Игры года» на The Game Awards 2021

В сети появились первые обзоры Split Fiction — нового кооперативного экшена от автора It Takes Two Юсефа Фареса. Журналисты назвали наследника «Игры года» по версии The Game Awards 2021 безумным приключением, которое запомнится надолго.

Eurogamer: Split Fiction станет чем-то особенным. Игра выделяется на фоне остальных. Split Fiction креативная, забавная, интересная и великолепная.

Gamesradar: Split Fiction поднимает престиж кооперативных игр и доказывает, что творчество живых людей с историями о настоящих людях все еще имеют значение.

Techradar: Потрясающий сюжет, безумные и веселые моменты, продуманные игровые механики, отзывчивое управление и невероятная подача истории. Split Fiction обладает всеми признаками потенциального кандитата на звание «Игра года» в 2025.

Релиз Split Fiction состоится 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В экшен необходимо играть вдвоем, а для запуска вместе с другом достаточно одной приобретенной копии. Но стоит учитывать, что русской локализации в Split Fiction не будет.