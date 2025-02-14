Вышли первые обзоры Split Fiction

Журналисты называют кооперативный экшен отличным продолжателем идей It Takes Two — «Игры года» на The Game Awards 2021
В сети появились первые обзоры Split Fiction — нового кооперативного экшена от автора It Takes Two Юсефа Фареса. Журналисты назвали наследника «Игры года» по версии The Game Awards 2021 безумным приключением, которое запомнится надолго.
Eurogamer: Split Fiction станет чем-то особенным. Игра выделяется на фоне остальных. Split Fiction креативная, забавная, интересная и великолепная.
Gamesradar: Split Fiction поднимает престиж кооперативных игр и доказывает, что творчество живых людей с историями о настоящих людях все еще имеют значение.
Techradar: Потрясающий сюжет, безумные и веселые моменты, продуманные игровые механики, отзывчивое управление и невероятная подача истории. Split Fiction обладает всеми признаками потенциального кандитата на звание «Игра года» в 2025.
Релиз Split Fiction состоится 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В экшен необходимо играть вдвоем, а для запуска вместе с другом достаточно одной приобретенной копии. Но стоит учитывать, что русской локализации в Split Fiction не будет.
Ждем с женой, по кайфу будет 100%
Как жена отреагировала на расчленение слонихи? ))
показал, и она офигела, будет ждать)
it takes two уже вышла, я об её эпизоде речь вёл, думал вы с женой данную игру проходили, раз ждёте следующую от этого разработчика, сцена со слонихой никого не оставила равнодушной.
P.S. либо никакой жены у тебя нет и сочиняешь все на ходу xD
Я тебя не так понял, я подумал ты про ролик где из свиньи делают сосиски и потом за них играешь( новая игра ), а в тейкту все тебя пытаются убить, да и прошли уже давно, плохо помню, по скринам только могу вспомнить что в игре было, а именно по эмоциональный воспоминаниям игра запомнилась, мы кайфанули на 1000%
В России недоступно :(
Издатель ЕА потому что
Козлы эти EA.
Ещё и без перевода наверно
Чтоб они обанкротились. Сволочи.
Сначала переводы выпиливали. А теперь и вовсе х забили на русскоязычное сообщество.
Зато помойной Dragon Age: The Veilguard русский текст есть.
С денуво?
Нет русского языка, проходим