Разработчики Splitgate 2 опубликовали дорожную карту обновлений

Разработчики из 1047 Games представили план обновлений для Splitgate 2. Открытая бета стартует уже 22 мая, а полный релиз игры ожидается летом 2025 года.
С 22 мая в бете будет доступно:
- 9 новых карт
- 3 режима
- «The Lab» — редактор карт (вдохновлён Forge из Halo)
- Бета боевой пропуск
- Новое мощное оружие
- Еженедельные плейлисты на основе голосов сообщества
Летом 2025 года ожидается:
- Ежемесячные новые карты, переработки и обновления
- Новые крупные режимы
- Игровые события с наградами
- Обновления плейлистов
- Новое оружие
- Конкурсы на создание карт
- Один «грандиозный сюрприз»
В будущем: Ещё больше оружия, карт, режимов, событий и скинов. Прогресс в бете сохранится после выхода полной версии. Разработчики обещают активное развитие игры с учётом отзывов игроков.
В первую часть играл. Был там профи 😎. Прикольно на самом деле, но игра помрет очень быстро... Даже не представляю кому это зайдет кроме меня.
Был профи среди 10 человек
Ахаха, тогда ещё много играло) Онаж хайпанула в какой-то период
60000 человек это не много