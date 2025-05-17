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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.3 17 оценок

Разработчики Splitgate 2 опубликовали дорожную карту обновлений

Solstice Solstice

Разработчики из 1047 Games представили план обновлений для Splitgate 2. Открытая бета стартует уже 22 мая, а полный релиз игры ожидается летом 2025 года.

С 22 мая в бете будет доступно:

  • 9 новых карт
  • 3 режима
  • «The Lab» — редактор карт (вдохновлён Forge из Halo)
  • Бета боевой пропуск
  • Новое мощное оружие
  • Еженедельные плейлисты на основе голосов сообщества

Летом 2025 года ожидается:

  • Ежемесячные новые карты, переработки и обновления
  • Новые крупные режимы
  • Игровые события с наградами
  • Обновления плейлистов
  • Новое оружие
  • Конкурсы на создание карт
  • Один «грандиозный сюрприз»

В будущем: Ещё больше оружия, карт, режимов, событий и скинов. Прогресс в бете сохранится после выхода полной версии. Разработчики обещают активное развитие игры с учётом отзывов игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ExclusiveKirk

В первую часть играл. Был там профи 😎. Прикольно на самом деле, но игра помрет очень быстро... Даже не представляю кому это зайдет кроме меня.

Большая Флейта

Был профи среди 10 человек

1
ExclusiveKirk Большая Флейта

Ахаха, тогда ещё много играло) Онаж хайпанула в какой-то период

Мясо с майонезом ExclusiveKirk

60000 человек это не много