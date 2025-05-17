Разработчики Splitgate 2 опубликовали дорожную карту обновлений

Разработчики из 1047 Games представили план обновлений для Splitgate 2. Открытая бета стартует уже 22 мая, а полный релиз игры ожидается летом 2025 года.

С 22 мая в бете будет доступно:

9 новых карт

3 режима

«The Lab» — редактор карт (вдохновлён Forge из Halo)

Бета боевой пропуск

Новое мощное оружие

Еженедельные плейлисты на основе голосов сообщества

Летом 2025 года ожидается:

Ежемесячные новые карты, переработки и обновления

Новые крупные режимы

Игровые события с наградами

Обновления плейлистов

Новое оружие

Конкурсы на создание карт

Один «грандиозный сюрприз»

В будущем: Ещё больше оружия, карт, режимов, событий и скинов. Прогресс в бете сохранится после выхода полной версии. Разработчики обещают активное развитие игры с учётом отзывов игроков.