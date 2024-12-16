Разработчики Splitgate 2 выпустили свежий трейлер, где показали динамичные сражения

Студия 1047 Games анонсировала продолжение своего условно-бесплатного многопользовательского арена-шутера. Splitgate 2 сохранит формат известного игрокам "4 на 4", но продемонстрирует и новые возможности.
Основной особенностью Splitgate 2 остается использование порталов, позволяющих игрокам быстро перемещаться по локациям. Обновленная графика, созданная на движке Unreal Engine 5.
В честь анонса разработчики опубликовали первый кинематографический трейлер игры, где можно увидеть обновлённую графику шутера и представить, как будут выглядеть новейшие арены.
1047 Games впервые анонсировали создание своего следующего шутера с порталами в сентябре 2022 года. Тогда же разработчики прекратили активную поддержку Splitgate, чтобы сосредоточиться на новом проекте.
В конце 2021 года количество загрузок Splitgate превысило 15 миллионов. У онлайн-шутера 91% положительных отзывов в Steam. Это подтверждает выбор студии 1047 Games для создания нового шутера с порталами.
Splitgate 2 выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One в 2025 году. Это будет идеальный вариант для фанатов многопользовательских игр и шутеров.
Розово-фиолетовая гамма уже автоматом не самые приятные ассоциации вызывает, слишком часто их всякие конкорды, вейлгарды и прочие свитбеби шкварили.
Сколько еще должно выйти онлайн шутеров ? Аниме гача шутер... есть, марвел шутер.... есть... сколько ?))
очень круто,но масса играть не будет
у первой части пиковый онлайн был тысяч 60 человек
Боже, какая дичь