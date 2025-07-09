Splitgate 2 стремительно теряет игроков: разработчики признают ошибки и просят прощения

Splitgate 2, сиквел популярного портального шутера от 1047 Games, всего за месяц после релиза оказался на грани краха. Согласно данным SteamDB, на этой неделе число одновременно играющих в Steam впервые опустилось ниже 1000 человек — это падение почти на 96% по сравнению с пиковым показателем в 25 785 игроков, зафиксированным сразу после релиза 6 июня.
Игроки массово выражают разочарование — соцсети и Reddit наполнены жалобами на скучные режимы, сырой геймплей, баги и недоработанные функции. На фоне растущего негатива менеджер сообщества Brodrian ответил на призывы перезапустить игру, пообещав срочные улучшения.
Однако технические проблемы — лишь часть истории. Ситуация усугубилась политическим скандалом: во время Summer Game Fest создатель игры Иан Проулкс появился в кепке с надписью Make FPS Great Again, отсылающей к лозунгу Дональда Трампа. Шутка, казалось бы, безобидная, вызвала бурю критики. Сначала Проулкс упрямо стоял на своём, но позже пошёл на попятную и извинился, что, в свою очередь, разозлило уже другую часть аудитории.
В коротком видеоролике «No Excuses, I’m sorry», опубликованном на Reddit, Проулкс признал, что допустил ошибку: «Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс». Он также прокомментировал решение добавить в игру режим Battle Royale, подчеркнув, что задумка появилась ещё 5 лет назад. По словам разработчика, цель всегда заключалась в создании уникального гибрида аренного шутера и «королевской битвы», органично вписанного в стиль Splitgate.
Сейчас 1047 Games обещает сосредоточиться на улучшении игры, но шансов вернуть массовую аудиторию с каждым днём становится всё меньше. Вопрос о возможном перезапуске Splitgate 2 пока остаётся открытым — но без радикальных изменений проект рискует быстро оказаться забытым.
наглядное "не знаем что хотим а что знаем не хотим"
Давайте 3 часть делайте. Точно взлетит)
60 000 в пике это не популярность
Tf2 все ещё популярнее // Денис Иванов
Чот я думаю, что сам концепт шутана с порталами неудачен. Это настолько странно с первого взгляда, что даже разбираться не хочется, хорошо это или плохо, а хочется просто мимо пройти будто и нет этой игры.
Да нет, концепт прикольный. Играл в 1 часть, но они решили сумничать и забить на неё.
Я с первого дня говорил, что игра просто ни о чём. Нет оптимизации. Карты слишком пустые, дизайн будто школьник делал. Играешь ради прикола и через 10 минут хочется выйти.