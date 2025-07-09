Splitgate 2 стремительно теряет игроков: разработчики признают ошибки и просят прощения

Splitgate 2, сиквел популярного портального шутера от 1047 Games, всего за месяц после релиза оказался на грани краха. Согласно данным SteamDB, на этой неделе число одновременно играющих в Steam впервые опустилось ниже 1000 человек — это падение почти на 96% по сравнению с пиковым показателем в 25 785 игроков, зафиксированным сразу после релиза 6 июня.

Игроки массово выражают разочарование — соцсети и Reddit наполнены жалобами на скучные режимы, сырой геймплей, баги и недоработанные функции. На фоне растущего негатива менеджер сообщества Brodrian ответил на призывы перезапустить игру, пообещав срочные улучшения.

Однако технические проблемы — лишь часть истории. Ситуация усугубилась политическим скандалом: во время Summer Game Fest создатель игры Иан Проулкс появился в кепке с надписью Make FPS Great Again, отсылающей к лозунгу Дональда Трампа. Шутка, казалось бы, безобидная, вызвала бурю критики. Сначала Проулкс упрямо стоял на своём, но позже пошёл на попятную и извинился, что, в свою очередь, разозлило уже другую часть аудитории.

В коротком видеоролике «No Excuses, I’m sorry», опубликованном на Reddit, Проулкс признал, что допустил ошибку: «Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс». Он также прокомментировал решение добавить в игру режим Battle Royale, подчеркнув, что задумка появилась ещё 5 лет назад. По словам разработчика, цель всегда заключалась в создании уникального гибрида аренного шутера и «королевской битвы», органично вписанного в стиль Splitgate.

Сейчас 1047 Games обещает сосредоточиться на улучшении игры, но шансов вернуть массовую аудиторию с каждым днём становится всё меньше. Вопрос о возможном перезапуске Splitgate 2 пока остаётся открытым — но без радикальных изменений проект рискует быстро оказаться забытым.