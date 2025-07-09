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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.6 27 оценок

Splitgate 2 стремительно теряет игроков: разработчики признают ошибки и просят прощения

butcher69 butcher69

Splitgate 2, сиквел популярного портального шутера от 1047 Games, всего за месяц после релиза оказался на грани краха. Согласно данным SteamDB, на этой неделе число одновременно играющих в Steam впервые опустилось ниже 1000 человек — это падение почти на 96% по сравнению с пиковым показателем в 25 785 игроков, зафиксированным сразу после релиза 6 июня.

Игроки массово выражают разочарование — соцсети и Reddit наполнены жалобами на скучные режимы, сырой геймплей, баги и недоработанные функции. На фоне растущего негатива менеджер сообщества Brodrian ответил на призывы перезапустить игру, пообещав срочные улучшения.

Однако технические проблемы — лишь часть истории. Ситуация усугубилась политическим скандалом: во время Summer Game Fest создатель игры Иан Проулкс появился в кепке с надписью Make FPS Great Again, отсылающей к лозунгу Дональда Трампа. Шутка, казалось бы, безобидная, вызвала бурю критики. Сначала Проулкс упрямо стоял на своём, но позже пошёл на попятную и извинился, что, в свою очередь, разозлило уже другую часть аудитории.

В коротком видеоролике «No Excuses, I’m sorry», опубликованном на Reddit, Проулкс признал, что допустил ошибку: «Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс». Он также прокомментировал решение добавить в игру режим Battle Royale, подчеркнув, что задумка появилась ещё 5 лет назад. По словам разработчика, цель всегда заключалась в создании уникального гибрида аренного шутера и «королевской битвы», органично вписанного в стиль Splitgate.

Сейчас 1047 Games обещает сосредоточиться на улучшении игры, но шансов вернуть массовую аудиторию с каждым днём становится всё меньше. Вопрос о возможном перезапуске Splitgate 2 пока остаётся открытым — но без радикальных изменений проект рискует быстро оказаться забытым.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
нитгитлистер

наглядное "не знаем что хотим а что знаем не хотим"

2
bysaturn

Давайте 3 часть делайте. Точно взлетит)

2
Пользователь ВКонтакте

60 000 в пике это не популярность
Tf2 все ещё популярнее // Денис Иванов

1
smallhell

Чот я думаю, что сам концепт шутана с порталами неудачен. Это настолько странно с первого взгляда, что даже разбираться не хочется, хорошо это или плохо, а хочется просто мимо пройти будто и нет этой игры.

1
bysaturn

Да нет, концепт прикольный. Играл в 1 часть, но они решили сумничать и забить на неё.

JustA_NiceGuy

Я с первого дня говорил, что игра просто ни о чём. Нет оптимизации. Карты слишком пустые, дизайн будто школьник делал. Играешь ради прикола и через 10 минут хочется выйти.