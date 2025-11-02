Вышла головоломка Spooky Express от создателей Cosmic Express

Студия Draknek and Friends, известная своими качественными головоломками, выпустила новую игру Spooky Express — обновлённую версию своей популярной Cosmic Express 2017 года, как раз к осеннему сезону.

В Spooky Express игрокам предстоит прокладывать железнодорожные пути, чтобы подбирать и высаживать пассажиров в нужных местах: вампиров — у их гробов, зомби — у могил, а людей — как можно дальше от этих мест.

Сложность заключается в том, что пути не могут пересекаться, в каждом вагоне есть место только для одного пассажира, а у каждой локации есть фиксированные входы и выходы.

В «Трансильвании» игры вас ждёт более 200 уровней с тщательно продуманным дизайном, характерным для Draknek. Сначала головоломки довольно просты, но постепенно вводятся новые концепции и способы использования элементов, прежде чем предложить сложные задачи, которые заставят как следует поломать голову.

Игра отлично работает на Steam Deck. Также в Steam поддерживается функция Remote Play Together, позволяющая совместно решать головоломки с другими игроками удалённо.

Spooky Express доступна в Steam, на itch.io и на официальном сайте spooky.express.