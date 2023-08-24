Cверхбыстрый киберпанк-шутер от первого лица SPRAWL вышел на ПК в Steam ©

Издатель Rogue Games и разработчики MAETH объявили на Future Games Show, что сверхбыстрый киберпанк-шутер SPRAWL стал доступен на ПК в Steam и Epic Games Store. Сбегите из одноименного мегаполиса в стиле киберпанк в роли бывшего суперсолдата спецназа по имени SEVEN и используйте свои кибернетические имплантаты Икара, чтобы взбираться по стенам, бросать вызов гравитации и замедлять время. Убивайте боевиков тоталитарной военной хунты и грейтесь в их крови, чтобы разжечь свою ярость. Позвольте динамической музыкальной системе, которая реагирует на прогресс игрока, взаимодействие событий и необузданную резню, поднимите уничтожение на вашем пути к искуплению.

Главный герой SEVEN живет заброшенный и одинокий в ветхой квартире на окраине обнесенного стеной мегаполиса, преследуемый убийствами невинных мирных жителей во время неудавшейся военной операции. Пока SEVEN ожидает своей кончины, голос в ее голове утверждает, что правящая хунта города сговорилась с ее целью уничтожить. Голос по имени ОТЕЦ поручает СЕМЬ проложить путь к ШПИЛЮ, высокой игле, торчащей из центра города, чтобы узурпировать авторитарный режим РАСПРОСТРАНЕНИЯ и добиться отпущения грехов за свои злодеяния.

Оснащенный кибернетическими имплантатами Икара, SEVEN выходит на улицы РАСПРОСТРАНЕНИЯ, чтобы выпотрошить его угнетателей и освободиться от греха.